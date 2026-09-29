藍提普發現金2萬 洪孟楷：經黨團縝密計算絕對有所本

國民黨立法院黨團今天將「普發現金2萬元」列為新會期優先法案。國民黨團首席副書記長洪孟楷受訪表示，黨團經過縝密計算，普發2萬元絕對有所本。若政府今年稅收盈餘持續增加，就應讓全民共享經濟成果。

洪孟楷表示，民進黨政府過去不斷宣稱台灣經濟表現亮眼，稅收盈餘也大幅增加。依目前情況，今年已有約6、7000億元盈餘，至年底甚至可能突破1兆元；若確實有如此規模的盈餘，讓全民共享經濟成果，不正是執政黨過去所主張的方向嗎？

洪孟楷指出，國民黨團經過縝密計算，普發現金2萬元絕對有所本，並非毫無財源依據。黨團提出這項政策方向，也歡迎社會各界共同討論，希望在財政允許的範圍內，為民眾爭取更好的福利。