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證實因轉向中國主動放棄邦交 外交部今批尼加拉瓜獨裁統治

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。記者陳熙文／攝影
中華民國外交部。記者陳熙文／攝影

我國前駐尼加拉瓜大使吳進木在遺作中指出，台灣選擇與美國站在一起，主動放棄與尼加拉瓜的邦交外交部副發言人陳怡君今回應，政府對於所有邦交國的狀況都有掌握，一定是努力到最後一刻，並表示，尼國總統奧蒂嘉背離革命的初衷，並稱奧蒂嘉是獨裁統治。

針對媒體引述吳進木遺作的報導，陳怡君表示，誠如外交部政務次長陳明祺今上午所說，政府對於所有邦交國的狀況都有掌握，對所有邦交國都一定努力到最後一刻。

陳怡君指出，尼加拉瓜總統奧蒂嘉所領導的政黨，創立之初是期盼追求自由及社會公益，但奧蒂嘉掌權後卻施行獨裁的統治，打壓新聞媒體自由、公民團體，甚至在2021年總統大選期間羅織罪名，迫害反對黨候選人，以及潛在挑戰者，這是侵害公民參政的基本權利，也背離奧蒂嘉革命的初衷，以及尼國民眾對民主的嚮往。

陳怡君表示，奧德嘉選後更罔顧台灣多年來協助尼國發展，轉向中國，我國政府為維護尊嚴，當時立即中止與尼加拉瓜的外交關係。

至於報導有提及吳進木的部分，陳怡君表示，監察院早就有相關調查說明，外交部的立場以完整的資料內容，並以監察院調查為主。

尼加拉瓜 邦交 外交部

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