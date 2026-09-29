參選公職應公開刑事紀錄 小黨籲修法無回應

「應修《選罷法》，將參選公職者的刑事紀錄刊登在選舉公報！」台灣前進29日召開記者會指出，民代與公職掌握公權力，選舉時除保障參政權外，更應讓人民有知的權利，否則恐讓選民陷入恐懼，因此呼籲三黨啟動修法。

政府應主動公布

時代力量黨主席王婉諭表示，他們公布候選人刑事紀錄後，許多民眾都相當驚訝，過去竟然無從得知這些重要資訊，也有許多民眾鼓勵他們不要因壓力而停下腳步，面對如此明確的民意需求，至今卻沒有任何立委或黨團正面回應。

她說，現在立法院滿意度不到三成，在各政治機構中最低，王婉諭強調，立院應儘速呼應民意的訴求，修改《選罷法》第47條。

「這些資料應該要由政府公布，而非讓民眾大海撈針尋找！」台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，他們針對全國議員參選人逐一與司法院公開判決資料進行比對，並核對參選地區、職務、年齡及判決內容，身分仍有疑義者一律不公布，同時區分有罪確定、審理中及起訴中案件。

截至26日，全國1502名議員參選人中，共有129人有有罪判決或已遭起訴；81名縣市長參選人中有9人，14053名村里長參選人中則有107人有相關刑事紀錄。

修法不侵害參政權

小歐盟台北市中山大同區議員參選人、律師李惠暄以韓國為例指出，韓國《公職選舉法》要求候選人登記時提交刑事紀錄，選舉公報並將前科與財產、兵役、納稅等資訊一併揭露，韓國憲法裁判所分別在2008、2025年兩度認定制度合憲，相關判決已清楚說明，公開刑事紀錄也沒有剝奪任何人的參選資格，只是讓選民取得必要資訊後自行判斷。

針對中選會擔憂比對公開判決可能發生同名同姓誤認，基進黨主席王興煥主張，可由候選人在登記時自行申報刑事紀錄，再由選務機關向檢察機關查證，從制度上避免身分誤認問題。

登記參選即可申報

因此，他們提出三項訴求：一、各黨團本會期應提出《選罷法》第47條修正草案，選舉公報增列候選人刑事紀錄欄；二、立法院內政委員會本會期將相關草案排入審查；三、中選會研擬候選人登記時申報刑事紀錄，並由選務機關向檢察機關查證的作業方式。

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