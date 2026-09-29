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普發2萬與藍不同調 白黨團：先補民進黨政府多項特別預算債務黑洞

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院新會期今天開議，朝野政黨推出多項優先法案，國民黨團力推普發現金2萬元。聯合報系資料照
立法院新會期今天開議，朝野政黨推出多項優先法案，國民黨團力推普發現金2萬元。聯合報系資料照

立法院新會期今天開議，朝野政黨推出多項優先法案，國民黨團力推普發現金2萬元。民眾黨團幹事長洪毓祥今天表示，當政府有超徵稅收的時候，財政應該優先做全盤規劃，包括是否用於投資未來、因應風險及還債，最後再看有多少比例可以普發現金。

賴清德總統上月宣布明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團總召傅崐萁喊出2萬元，國民黨團也將其列為新會期優先法案。此外，行政院則是推出40項優先法案，另外還有今年度追加預算案、明年度總預算案等，期盼攸關穩定民生物價、電價及國防武器購置的追加預算案優先獲得支持。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，針對國民黨團力推普發現金2萬元，洪毓祥受訪時表示，行政院提出的追加預算包山包海，包含中油與台電公司增資、國防採購金額追加、風災復健及部分社福民生法案，當然還有普發現金1萬元的前置作業，行政院就是要用情緒勒索的方式，想要迫使立法院迅速通過追加預算。

洪毓祥說明，行政院9月才將追加預算送到立法院，同時間卻在外面放話在野黨阻擋預算，「連院會一讀都沒有，請問我們要怎麼審？我們要怎麼去阻擋？所以這是一個非常大的謬誤。」

洪毓祥說，當政府有超徵稅收的時候，財政應該優先做全盤規劃，就像一間公司有盈餘的時候，一定要分幾個健全面向思考，包括是否要用於投資未來或因應風險。此外，民進黨政府過去推動多項特別預算，儘管沒有列入常規預算，好像沒有形成政府債務，「但是實質上錢就是錢，它的債務的黑洞並沒有被完全揭露。」

洪毓祥表示，民眾黨團認為用作還債，可能也會是很大的比例，「最後我們再來看看，還有剩下多少比例，可以拿來作為所謂的普發現金。」

洪毓祥指出，政府應該要大力推動老農津貼，讓它隨著消費者指數進行調整，現行為每4年調整一次到1萬元，民眾黨團認為應該提高至1萬5000元。此外，針對65歲以上長者健保補助，不應該在有各縣市有地域的不同，導致這些長者長期遭受不公平、不平等、不對等的福利待遇，因此政府也應該優先保障65歲以上健保免費。

洪毓祥也說，民眾黨團希望降低家長在育兒、營養午餐的負擔，今年有多位民進黨立委投入縣市首長選舉，他們都應該要大力支持營養午餐專法。

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