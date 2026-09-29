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反對普發加碼至2萬 卓揆：還沒領到薪水

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰29日被問到普發現金加碼到2萬時表示，絕對不能債留子孫。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
行政院長卓榮泰29日被問到普發現金加碼到2萬時表示，絕對不能債留子孫。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「我們這一代的債務絕對不能留給下一代！」行政院116年將普發1萬，但藍營喊話加碼到2萬，讓行政院長卓榮泰29日前往立法院施政報告時如此反應。另外針對藍委翁曉玲在上個會期提案凍結卓榮泰9到12月薪水，媒體詢問他是否領到，卓榮泰表示：「還沒」。

不能債留子孫！

立法院29日開議，本會期將處理116年中央政府總預算，其中行政院編列2357億將作為明年每人普發1萬元現金使用。但國民黨立院黨團總召傅崐萁近日喊話將加碼到每人2萬元，引發各界討論。

行政院長卓榮泰29日前往立法院備詢時，被記者問到普發2萬的議題時表示：「一代人有一代人的責任，我們這一代的債務絕對不能留給下一代。」形同不認同傅崐萁的說法。卓榮泰隨後便在隨扈的簇擁下到立法院進行施政報告。

監委投票難過關

由於29日還要進行監察委員投票，因此卓榮泰施政報告完就會先離開，立法院並未安排委員對他進行質詢。

至於監察委員的人事同意權案，總統府秘書長潘孟安一早特地拜會民進黨團，希望能獲得支持。但民進黨於國會處於少數，民眾黨早已主張廢除監察院，因此不會同意人事權，國民黨預料也會否決相關人選下，監察院恐將持續陷入空轉的局面。

本會期重要預算多

本會期除了3.9兆的116年總預算外，還有115年的追加預算6076億、國營事業與附屬單位預算尚未審議，行政院也提名了NCC新任委員人選，包括前台北市法務局長袁秀慧為主委，提名中山行銷傳播管理研究所專任教授蕭蘋為副主委，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木為委員。

由於包括重要預算案與人事同意權案，加上碰到11月28日的九合一地方大選，本會期立法院預計仍會有不少攻防。

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