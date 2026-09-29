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監察院人事同意權案投票 民眾黨團：一致投下不同意票

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，朝野立委排隊領票投下手中一票。記者潘俊宏／攝影
立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，朝野立委排隊領票投下手中一票。記者潘俊宏／攝影

立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，總統府秘書長潘孟安一早特別陪同監委被提名人到立法院拜會民進黨立法院黨團，希望朝野支持讓監察院能持續正常運作，國民黨團書記長許宇甄表示，黨團不預設立場但會嚴審，民眾黨團幹事長洪毓祥表示，會一致投下不同意票。

潘孟安表示，之前為監委被提名人致電各黨團未獲回應，今天是開議的日子，希望監委被提名人能獲得朝野立委支持，讓監察院能夠正常運作。

國民黨團書記長許宇甄今天透過新聞稿表示，對於監委投票有一個原則非常清楚，就是從嚴審查及嚴格把關，這是立法院的憲政職責，也是對人民最基本的責任。民進黨團幹事長莊瑞雄對此表示，在野黨可以嚴審，但不能以政治立場概括認定。民眾黨團幹事長洪毓祥說明民眾黨會一致投下不同意票，因為監察院「監察失格」、「包庇權貴」與「未做好表率」，民眾黨團會堅持廢除監察院的立場，未來持續在修憲委員會推動此目標。

立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，立委高金素梅投下手中一票。記者潘俊宏／攝影
立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，立委高金素梅投下手中一票。記者潘俊宏／攝影

立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，朝野立委排隊領票投下手中一票。記者潘俊宏／攝影
立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，朝野立委排隊領票投下手中一票。記者潘俊宏／攝影

立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，國民黨團總召傅崐萁（中）在議場一隅與黨籍立委溝通。記者潘俊宏／攝影
立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，國民黨團總召傅崐萁（中）在議場一隅與黨籍立委溝通。記者潘俊宏／攝影

立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，朝野立委排隊領票投下手中一票。記者潘俊宏／攝影
立法院今天上午10點進行監察院人事同意權案投票，朝野立委排隊領票投下手中一票。記者潘俊宏／攝影

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