快訊

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

iPhone 18 Pro又爆災情！錄影畫面莫名抽動 網教2招改善

聽新聞
0:00 / 0:00

監委人事案今表決 柯文哲批監察院極端雙標淪「打擊政敵工具」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

立法院新會期今開議，即將針對監察委員人事同意權案進行記名投票表決，民眾黨創黨主席柯文哲今受訪時將矛頭指向執政的民進黨，批評監察院近年「極端雙標」已淪為打擊政敵的工具，綠營對其數十年來廢除監院的政治承諾應給出說明。

柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票，會前接受媒體聯訪。柯文哲指出，廢除監察院是民眾黨在2024總統大選後的主張，這也是民進黨幾十年來的一貫主張。

柯文哲說，民進黨過去都說要廢除監察院，特別是監察院前院長陳菊，陳菊當年上任時曾宣稱是來「終結監察院」的，結果到她自己卸任，監察院依然存在。因此，監察院的存廢對民眾黨來講問題比較小，因為一貫主張就是三權分立。

針對實務運作狀況，柯文哲砲火猛烈，直指監察院近年在民進黨執政下，根本就是「極端雙標」，變成是追殺政敵的工具。他舉例對比，面對他的案件時，沒有監察委員，監院都可以繼續追殺；但遇到僑委會委員長徐佳青的案子時，卻能以沒有監委為由不辦。

柯文哲說，長遠而言，廢除監察院就是民眾黨一貫主張，事實上也是民進黨一貫的主張，反而是要問民進黨，執政這麼久了，對於廢除監察院這個幾十年的政治主張，到底打算怎麼處理？總是要說明。

柯文哲提到，實務上他對監察院印象沒有很好，因為根本就沒有達到監察院真正的功能，反而變成打擊政敵的工具。至於如何投票，柯文哲認為，還是交由民眾黨立院黨團，應該會有比較清楚的說明。

柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今受訪時將矛頭指向執政的民進黨，批評監察院近年「極端雙標」已淪為打擊政敵的工具。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今受訪時將矛頭指向執政的民進黨，批評監察院近年「極端雙標」已淪為打擊政敵的工具。記者黃羿馨／攝影

柯文哲 監委 監察院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立院新會期明開議／監委同意權投票成焦點 藍白黨團不排除全面封殺

監委人事在野嚴審 恐全數封殺

監院人事同意權案投票 白委三大理由一致不同意

監委人事29日記名投票 藍喊嚴審、綠籲逐一把關

相關新聞

藍委不進場、綠委不捧場 卓榮泰立院施政報告拋4懇求場面冷清

立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰施政報告時提出4項懇求，期盼立法院支持民國116年度總預算案、攸關軍公教加薪的115年度追加預算案，以及保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫的採購特別條例、涵蓋人口新戰略和中小微企業等行政院重大優先法案。

藍營提普發現金2萬列優先法案 卓榮泰：不能債留子孫

立法院今天新會期開議，行政院長卓榮泰上午出席立法院施政報告。對於藍營總召傅崐萁日前表示將提案普發現金2萬元，卓榮泰進入議場前受訪表示，我們不能留下債務給後代子孫。

普發2萬卓揆指不能債留子孫 賴士葆：錢夠！今年估超收6千億

國民黨團擬列普發現金2萬元為新會期優先法案，行政院長卓榮泰今受訪指這一代的債務不能留給下一代。國民黨立委賴士葆說，今年預估超收最少6千億元，賴清德總統說要普發1萬元是2300億元，普發2萬是4千多億元，錢是夠的，只是立法技術怎麼處理到行政部門沒有話說、合法合憲仍須思考。

監院人事同意權案投票 白委三大理由一致不同意

立法院會今天進行監察院人事同意權案投票，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥表示，民眾黨團決定一致投下不同意票，理由包括監察院「監察失格」、「包庇權貴」與「未做好表率」，民眾黨團也會堅持廢除監察院的立場，未來將持續在修憲委員會推動此一目標。

監委人事今投票 潘孟安：兩度致電藍白黨團求拜會未獲正面回應

立法院新會期今開議，將針對新一屆監察院正副院長及監察委員人事同意權投票，總統府秘書長潘孟安上午率監委被提名人拜會民進黨立法院黨團，爭取朝野支持，並表示，曾兩次致電各黨團，但沒有得到正面回應。

連假塞爆陳世凱、史哲挨轟 李彥秀：交通專業淪酬庸 全民災難

中秋4天連假高鐵、國道塞爆，交通部長陳世凱挨轟，他今說交通部明天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等單位召開檢討會議。國民黨立委李彥秀批評，當交通專業淪為酬庸、淪為戰狼卸責推諉，從陳世凱到高鐵董事長史哲，一再凸顯賴政府用人只重關係，只看派系，不看能力的結果，已經淪為全民交通災難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。