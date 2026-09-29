監委人事案今表決 柯文哲批監察院極端雙標淪「打擊政敵工具」

立法院新會期今開議，即將針對監察委員人事同意權案進行記名投票表決，民眾黨創黨主席柯文哲今受訪時將矛頭指向執政的民進黨，批評監察院近年「極端雙標」已淪為打擊政敵的工具，綠營對其數十年來廢除監院的政治承諾應給出說明。

柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票，會前接受媒體聯訪。柯文哲指出，廢除監察院是民眾黨在2024總統大選後的主張，這也是民進黨幾十年來的一貫主張。

柯文哲說，民進黨過去都說要廢除監察院，特別是監察院前院長陳菊，陳菊當年上任時曾宣稱是來「終結監察院」的，結果到她自己卸任，監察院依然存在。因此，監察院的存廢對民眾黨來講問題比較小，因為一貫主張就是三權分立。

針對實務運作狀況，柯文哲砲火猛烈，直指監察院近年在民進黨執政下，根本就是「極端雙標」，變成是追殺政敵的工具。他舉例對比，面對他的案件時，沒有監察委員，監院都可以繼續追殺；但遇到僑委會委員長徐佳青的案子時，卻能以沒有監委為由不辦。

柯文哲說，長遠而言，廢除監察院就是民眾黨一貫主張，事實上也是民進黨一貫的主張，反而是要問民進黨，執政這麼久了，對於廢除監察院這個幾十年的政治主張，到底打算怎麼處理？總是要說明。

柯文哲提到，實務上他對監察院印象沒有很好，因為根本就沒有達到監察院真正的功能，反而變成打擊政敵的工具。至於如何投票，柯文哲認為，還是交由民眾黨立院黨團，應該會有比較清楚的說明。

柯文哲今陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠前往竹北天后宮參拜祈福、掃街拜票。記者黃羿馨／攝影