連假塞爆陳世凱、史哲挨轟 李彥秀：交通專業淪酬庸、全民災難

中秋4天連假高鐵、國道塞爆，交通部長陳世凱挨轟，他今說交通部明天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等單位召開檢討會議。國民黨立委李彥秀批評，當交通專業淪為酬庸、淪為戰狼卸責推諉，從陳世凱到高鐵董事長史哲，一再凸顯賴政府用人只重關係，只看派系，不看能力的結果，已經淪為全民交通災難。

李彥秀說，國道與高鐵運輸高峰有事先預警，但是交通部與高鐵輕忽連假疏運量能，導致國道、高鐵塞爆，陳世凱與史哲難辭其咎，AI行動內閣2.0經不起4天連假的考驗，簡直就是末日電影的「逃難」既視感。交通部與高鐵輸運措施沒有發揮效果，陳世凱與史哲更沒有對失職及造成旅客不便表達絲毫歉意，還要求民眾要利用多元運具，不要都擠在單一運具上，把責任推給民眾，完全沒有政務官應該的專業與肩膀。

李彥秀指出，陳世凱與史哲都是政治任命，派系介入斧鑿班班，缺乏交通專業背景，陳世凱上任以來表現平平，卻熱中露臉，缺席立院質詢，卻被發現去淡江大橋擺拍，中華郵政花費兩百億打造「智慧物流園區」讓外界傻眼；高鐵過去被譽為交通運輸資優生，近期號誌故障釀成近年最嚴重延誤，不僅影響高達20萬人連陳世凱也受困車上，「寧靜車廂」更是天馬行空的災難措施。