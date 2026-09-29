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立院新會期綠黨團幹部終於出爐 莊瑞雄：派系非常均衡

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今上午在議場前回應輿情，莊瑞雄（左）表示，這次黨團幹部地域分配非常平均、派系也非常均衡，戰力相信也能符合大家期待。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今上午在議場前回應輿情，莊瑞雄（左）表示，這次黨團幹部地域分配非常平均、派系也非常均衡，戰力相信也能符合大家期待。記者張曼蘋／攝影

立法院新會期今天開議，民進黨立院黨團上午舉行黨團大會，推舉新會期黨團幹部莊瑞雄、范雲分別連任幹事長、書記長；副幹事長由立委陳冠廷、陳培瑜出任，副書記長則為立委郭昱晴、陳俊宇。莊瑞雄表示，這次黨團幹部地域分配非常平均、派系也非常均衡，戰力相信也能符合大家期待。

民進黨團幹部包括總召、幹事長、2名副幹事長、書記長及2名副書記長共7人，其中總召任期一年，其餘6名幹部任期為一個會期。總召蔡其昌任期尚未屆滿，本會期繼續擔任；莊瑞雄與范雲則經黨團大會推舉，分別連任幹事長、書記長。

莊瑞雄今上午受訪介紹新會期幹部時表示，旁邊有「教授、智慧級的書記長」范雲領軍，自己則「比較苦命一點」，黨團不嫌棄、沒有放棄他們，因此兩人繼續留下來。

莊瑞雄表示，2名副幹事長陳冠廷、陳培瑜都很年輕、非常優秀，另由郭昱晴、陳俊宇擔任副書記長。整體來看，這次幹部「地域的分配非常平均」，外界關注的派系也「非常均衡」，就戰力而言，相信也能符合大家期待。

莊瑞雄表示，新會期黨團幹部將繼續努力，針對執政團隊及執政價值，在立法院充分論述，並與社會各界溝通。

莊瑞雄 幹部 綠黨

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