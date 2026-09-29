國民黨喊2萬列優先法案 莊瑞雄：加碼講久都變許願

國民黨團主張將普發現金2萬列新會期優先法案，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，經濟成長成果全民共享非常合理，但立委提出增加預算支出的法案，須指明財源並與行政院溝通；在野黨不能只是一路「加碼」，「加碼講久以後都變成在許願」，政府仍須考量國防、社福及經濟發展等整體財政需求。

莊瑞雄表示，普發2萬列新會期優先法案，必須先說清楚如何執行。依預算法第91條，立委可以提出相關立法，但若大幅增加預算支出，必須指明財源，也須先與行政院溝通；憲法第70條則規定，立法院審議行政院所提預算案時，不得為增加支出的提議。

莊瑞雄指出，普發現金1萬元所需的2300多億元已編列在明年度中央政府總預算案，如果國民黨主張今年發放，行政院今年並未編列相關預算，「提一個法案，錢不會掉下來，立法院沒有辦法自己去編預算」，除非行政院再辦理追加預算。他說，國民黨團若要提普發2萬元，民進黨團尊重，但應說清楚究竟要如何發放。

莊瑞雄表示，台灣經濟成長、稅收增加，政府有更多財源後，包括社福、國防及經濟成果全民共享都合理，但政府要做的事情並非只有普發現金。他舉例，面對國際局勢及能源危機，政府為穩定物價採取油電價緩漲、凍漲措施，中油、台電因此產生的損失，政府也必須考量撥補。

莊瑞雄說，民進黨團贊成經濟成果全民共享，但政府不能喊1萬元，在野黨就喊2萬元，「加碼，老百姓聽了很開心，但加碼講久了以後都變成在許願」。既然在野黨也認同經濟成果應共享，就應加速通過1萬元發放；若另主張2萬元，則應依預算法規定指出財源，並與行政院溝通。

民進黨團書記長范雲補充，民進黨支持經濟成長果實全民共享，但共享方式仍須審慎討論。行政院提出的新會期優先法案超過40案，主要包括助企業、撐家庭及照顧弱勢3個方向，包括協助中小微企業在AI時代轉型、推動0至18歲國家養，以及照顧農民、年長者及弱勢族群等，相關政策背後都需要國家預算支持。

范雲表示，在野黨與其討論普發2萬元，不如回到行政院提出的優先重點法案，好好討論如何讓民生有更好發展、讓弱勢獲得真正支持。

莊瑞雄最後表示，無限加碼並非真正站在在野黨監督的立場，行政院必須面對整體國家發展，不能因選舉將近就「隨意喊價」。他指出，普發1萬元就需要2300多億元，若喊2萬元就接近5000億元，3萬元則約7000億元，「開什麼玩笑！」政府仍應依整體財力，通盤考量國防、社福、經濟發展及平抑油電價造成的虧損，再讓全民共享剩餘的經濟成果。