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國民黨團新會期聚焦民生推40項法案 普發現金2萬、公投修法都上榜

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照

立法院新會期正式開議，國民黨立法院黨團優先法案聚焦民生、提振經濟等，共列出40項優先法案。內容涵蓋經濟共享、銀髮社福、青年育兒、食安災防及公投制度改善，期盼透過法制改革實質減輕全民負擔，提升社會韌性。

經濟成果全民共享，國民黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，推動每人普發現金2萬元，還稅於民、振興內需。

調高老農津貼，修正「老年農民福利津貼暫行條例」，將老農津貼調升至每月1萬5千元，增訂每兩年檢討機制與修正排富條款，且增加經費全額由中央負擔。

銀髮照護減輕扶養，修正「老人福利法」，推動65歲以上長者健保費全額補助，並擴大外出陪伴優惠；另制定「失智症基本法」，保障患者人權與尊嚴，打造友善共生社區。

挺青年就業接軌，修正「就業服務法」，法制化發放青年就業津貼，降低初入職場經濟門檻；育兒彈性工時，修正「性別平等工作法」，增訂受僱者每日1小時育兒假，打造友善雙薪家庭職場。

校園午餐安全把關，制定「學校午餐條例」，明訂校園食材嚴禁瘦肉精、強制各校設專業營養師，並嚴格管理、查核委外團膳業者以杜絕黑心廠商。

嚴懲黑心食安廠商，修正「食品安全衛生管理法」，重大違規罰鍰上限提高至10億元，確立預防性下架機制，並推動邊境嚴查防洗產地、落實吹哨者保護補償機制，汙染物對標國際標準，加重核心大廠責任。

災防體系專業化，修正「災害防救法」，將海嘯及堰塞湖納入法定災害，設立專業「災防長」統籌調度，並充實編制與防救災經費法制化。

國軍與雙鐵人員保障，修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，退休俸隨物價滾動調整並放寬遺族請領限制；修正「鐵路法」，嚴懲旅客暴行與言語威脅，保障第一線運務人員安全。

守護農業地力，修正「農業發展條例」，將極端氣候農損納入救助，嚴管農地回填禁用物質。

修正「貪汙治罪條例」，針對5萬元以下之微罪賦予免刑裁量權，避免因法條僵化受不合比例懲罰。

此外，國民黨團提出「公民投票法」修正草案，增訂「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」得適用全國性公投，若複決通過原裁判即失效、違憲法律恢復效力；立委翁曉玲亦提案修正公投法第15條，明定立法院院會通過重大政策創制或複決、立法重要事項之公投案後，主管機關不得拒絕辦理。

普發現金 公投 國民黨團

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