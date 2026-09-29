普發2萬元今年發放！傅崐萁：明年普發金額再視經濟成長率決定

立法院新會期今開議，國民黨立院黨團於院會前說明本會期優先法案。黨團總召傅崐萁指出，全民普發2萬元應今年度發放，至於明年要普發多少錢，明年下半年國民黨團會再正式推出。

傅崐萁表示，蔣經國創辦了台積電後，在全世界AI大爆發的今天，台灣出口AI相關物件產品呈現倍速成長，國家全面大幅超徵稅收，也吸引大幅外資進入台灣。到今年8月底，不只全年國家稅收已完成達標，同時也超收6、7千億元台幣；預計在今年年底，財政部預估會超徵一兆元台幣以上。

傅崐萁指出，還稅於民已經是中華民國必須常年來推動的事務，百工百業蕭條、物價上漲、貧富差距懸殊加大，因此應把國家科技發展的成熟果實與全國國人分享，落實到基層百姓。

傅崐萁指出，去年國家超收5283億元，其中約40%還稅以民，也就是2300億元，因此全民普發一萬元；今年超收超過1兆元台幣，以40％來算，約4000億元，因此全民普發兩萬元。即便是行政院所提出的追加預算達中華民國史上最高的6000億元，也不相扞格，不需舉債，只要把今年超收的部分還給人民，且要即刻及行。

傅崐萁說，賴清德總統說「今年超收、明年普發」，邏輯有待商榷。畢竟去年超收去年發，今年超收就應今年發，何況今年超收1兆多元是來自於去年經濟成長率高達5%。而今年經濟成長率，據經濟部公告有將近12％，明年會是國家超收大爆發的一年，超徵稅收可能超過2兆元台幣，明年要普發多少錢，明年下半年國民黨團會正式的推出。

此外，針對老農津貼，傅崐萁說，國民黨團認為應該調整到1萬5千元，也會提出正式法案，目前已經逕付二讀。黨團也希望聽聽行政院、執政黨對老農津貼到底是否真心誠意，會把各方意見討論好後，在這個會期順利完成三讀。

至於監察院人事權案，傅崐萁批評，監察院的效能全國國人都看見，過去4年內，國民黨拿出不少執政者的弊案，包括疫苗快篩、毒雞蛋，以及不法軍購。監察院不關心執政者的貪贓枉法，只在研究如何對付在野黨，尤其監察院全院打台北市長蔣萬安的兒子，已經變成東廠，國民黨團今天就按照這把尺進行今天的投票。