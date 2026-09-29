快訊

志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

iPhone 18 Pro又爆災情！錄影畫面莫名抽動 網教2招改善

聽新聞
0:00 / 0:00

普發2萬元今年發放！傅崐萁：明年普發金額再視經濟成長率決定

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團今於立法院會前說明本會期優先法案。記者／王小萌攝影
國民黨立院黨團今於立法院會前說明本會期優先法案。記者／王小萌攝影

立法院新會期今開議，國民黨立院黨團於院會前說明本會期優先法案。黨團總召傅崐萁指出，全民普發2萬元應今年度發放，至於明年要普發多少錢，明年下半年國民黨團會再正式推出。

傅崐萁表示，蔣經國創辦了台積電後，在全世界AI大爆發的今天，台灣出口AI相關物件產品呈現倍速成長，國家全面大幅超徵稅收，也吸引大幅外資進入台灣。到今年8月底，不只全年國家稅收已完成達標，同時也超收6、7千億元台幣；預計在今年年底，財政部預估會超徵一兆元台幣以上。

傅崐萁指出，還稅於民已經是中華民國必須常年來推動的事務，百工百業蕭條、物價上漲、貧富差距懸殊加大，因此應把國家科技發展的成熟果實與全國國人分享，落實到基層百姓。

傅崐萁指出，去年國家超收5283億元，其中約40%還稅以民，也就是2300億元，因此全民普發一萬元；今年超收超過1兆元台幣，以40％來算，約4000億元，因此全民普發兩萬元。即便是行政院所提出的追加預算達中華民國史上最高的6000億元，也不相扞格，不需舉債，只要把今年超收的部分還給人民，且要即刻及行。

傅崐萁說，賴清德總統說「今年超收、明年普發」，邏輯有待商榷。畢竟去年超收去年發，今年超收就應今年發，何況今年超收1兆多元是來自於去年經濟成長率高達5%。而今年經濟成長率，據經濟部公告有將近12％，明年會是國家超收大爆發的一年，超徵稅收可能超過2兆元台幣，明年要普發多少錢，明年下半年國民黨團會正式的推出。

此外，針對老農津貼，傅崐萁說，國民黨團認為應該調整到1萬5千元，也會提出正式法案，目前已經逕付二讀。黨團也希望聽聽行政院、執政黨對老農津貼到底是否真心誠意，會把各方意見討論好後，在這個會期順利完成三讀。

至於監察院人事權案，傅崐萁批評，監察院的效能全國國人都看見，過去4年內，國民黨拿出不少執政者的弊案，包括疫苗快篩、毒雞蛋，以及不法軍購。監察院不關心執政者的貪贓枉法，只在研究如何對付在野黨，尤其監察院全院打台北市長蔣萬安的兒子，已經變成東廠，國民黨團今天就按照這把尺進行今天的投票。

傅崐萁 經濟成長率 超徵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立院新會期明開議／藍黨團拚普發1萬元年底三讀 盼最晚農曆年前發

普發2萬卓揆指不能債留子孫 賴士葆：錢夠！今年估超收6千億

普發現金2萬列優先法案 許宇甄：全民共創經濟成果 應合理回饋人民

立院開議 藍列40項優先法案 拚農曆年前普發2萬

相關新聞

藍委不進場、綠委不捧場 卓榮泰立院施政報告拋4懇求場面冷清

立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰施政報告時提出4項懇求，期盼立法院支持民國116年度總預算案、攸關軍公教加薪的115年度追加預算案，以及保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫的採購特別條例、涵蓋人口新戰略和中小微企業等行政院重大優先法案。

藍營提普發現金2萬列優先法案 卓榮泰：不能債留子孫

立法院今天新會期開議，行政院長卓榮泰上午出席立法院施政報告。對於藍營總召傅崐萁日前表示將提案普發現金2萬元，卓榮泰進入議場前受訪表示，我們不能留下債務給後代子孫。

普發2萬卓揆指不能債留子孫 賴士葆：錢夠！今年估超收6千億

國民黨團擬列普發現金2萬元為新會期優先法案，行政院長卓榮泰今受訪指這一代的債務不能留給下一代。國民黨立委賴士葆說，今年預估超收最少6千億元，賴清德總統說要普發1萬元是2300億元，普發2萬是4千多億元，錢是夠的，只是立法技術怎麼處理到行政部門沒有話說、合法合憲仍須思考。

監院人事同意權案投票 白委三大理由一致不同意

立法院會今天進行監察院人事同意權案投票，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥表示，民眾黨團決定一致投下不同意票，理由包括監察院「監察失格」、「包庇權貴」與「未做好表率」，民眾黨團也會堅持廢除監察院的立場，未來將持續在修憲委員會推動此一目標。

監委人事今投票 潘孟安：兩度致電藍白黨團求拜會未獲正面回應

立法院新會期今開議，將針對新一屆監察院正副院長及監察委員人事同意權投票，總統府秘書長潘孟安上午率監委被提名人拜會民進黨立法院黨團，爭取朝野支持，並表示，曾兩次致電各黨團，但沒有得到正面回應。

監委人事案今表決 柯文哲批監察院極端雙標淪「打擊政敵工具」

立法院新會期今開議，即將針對監察委員人事同意權案進行記名投票表決，民眾黨創黨主席柯文哲今受訪時將矛頭指向執政的民進黨，批評監察院近年「極端雙標」已淪為打擊政敵的工具，綠營對其數十年來廢除監院的政治承諾應給出說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。