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普發2萬卓揆指不能債留子孫 賴士葆：錢夠！今年估超收6千億

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

國民黨團擬列普發現金2萬元為新會期優先法案，行政院長卓榮泰今受訪指這一代的債務不能留給下一代。國民黨立委賴士葆說，今年預估超收最少6千億元，賴清德總統說要普發1萬元是2300億元，普發2萬是4千多億元，錢是夠的，只是立法技術怎麼處理到行政部門沒有話說、合法合憲仍須思考。

賴士葆說，如果是特別預算只要三讀通過就是合法合憲，現在有一個實務上問題是，不知道今年會超收多少稅收，因此立法技巧很重要。今年預估超收最少6千億元，賴總統說要普發1萬元是2300億元，普發2萬是4千多億元，基本上錢是夠的，只是立法技術怎麼處理到行政部門沒有話說、合法合憲，這部分要再去思考一下，也需要黨團共識，不過大方向要發2萬元沒有人反對。

媒體追問，普發現金2萬元農曆年前是否有機會？賴士葆說，「這要很拚」，因為今年稅收增加多少、何時可以知道很重要，才能避開綠黨團一直講他們舉債發錢，怎麼樣避開需要思考一下立法技巧。

國民黨團首席副書記長洪孟楷說，普發現金2萬元經過縝密的計算絕對有所本，也提出這樣的方向，歡迎各界討論，更重要在於是否能讓全民共享經濟紅利，絕對不是有財政紀律狀況，而是在財政可以的範圍內，希望大家共同追求更好的福祉。

卓揆 賴士葆 普發現金

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