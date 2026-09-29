中秋交通大亂 陳以信批陳世凱尸位素餐：欠人民道歉

中秋連假期間高鐵、國道接連出現嚴重壅塞。國民黨文傳會主委陳以信今批評，交通部明知中秋連假是年度疏運大考，也早已掌握龐大返鄉人潮，結果高鐵塞爆、國道多處壅塞，民眾返鄉出遊苦不堪言，交通部長陳世凱卻在疏運關鍵前夕與高鐵等交通首長赴德國，不是一句「人在飛機上也能坐鎮」就可交代。

陳以信指出，這次高鐵疏運前夕單日運量高達34.8萬人次，創歷史新高，連假期間車站人潮爆滿，甚至出現自由座旅客被迫湧入商務車廂；收假日又有車站自由座大排長龍。國道同樣多處壅塞，民眾從出發塞到收假。交通部明明事前已有運量預警，最後仍搞得民怨四起，顯示疏運規畫與應變能力都有檢討必要。

陳以信批評，令人難以接受的是，面對民怨，陳世凱竟稱「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，又要民眾「不要都擠在同一個運具上」。人民要的是交通部解決問題，不是部長教人民怎麼搭車；人民塞在國道、擠在月台，部長卻還在為自己辯解。

陳以信表示，部長不是只有剪綵、宣傳政績時才要站在第一線，真正遇到交通疏運大考，更應該負起政治責任。中秋連假交通亂象已經充分暴露交通部準備與應變上的問題，陳世凱若仍只想推卸責任、怪罪運量與旅客，就是尸位素餐、怠忽職守。

陳以信表示，接下來還有雙十、光復節等連假，交通部不能再拿全國人民的返鄉路程當疏運實驗。陳世凱應立即全面檢討此次疏運失靈的原因，提出後續改善方案，並為中秋連假交通混亂造成民眾不便，公開向全國人民道歉。