快訊

志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

iPhone 18 Pro又爆災情！錄影畫面莫名抽動 網教2招改善

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋交通大亂 陳以信批陳世凱尸位素餐：欠人民道歉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

中秋連假期間高鐵、國道接連出現嚴重壅塞。國民黨文傳會主委陳以信今批評，交通部明知中秋連假是年度疏運大考，也早已掌握龐大返鄉人潮，結果高鐵塞爆、國道多處壅塞，民眾返鄉出遊苦不堪言，交通部長陳世凱卻在疏運關鍵前夕與高鐵等交通首長赴德國，不是一句「人在飛機上也能坐鎮」就可交代。

陳以信指出，這次高鐵疏運前夕單日運量高達34.8萬人次，創歷史新高，連假期間車站人潮爆滿，甚至出現自由座旅客被迫湧入商務車廂；收假日又有車站自由座大排長龍。國道同樣多處壅塞，民眾從出發塞到收假。交通部明明事前已有運量預警，最後仍搞得民怨四起，顯示疏運規畫與應變能力都有檢討必要。

陳以信批評，令人難以接受的是，面對民怨，陳世凱竟稱「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，又要民眾「不要都擠在同一個運具上」。人民要的是交通部解決問題，不是部長教人民怎麼搭車；人民塞在國道、擠在月台，部長卻還在為自己辯解。

陳以信表示，部長不是只有剪綵、宣傳政績時才要站在第一線，真正遇到交通疏運大考，更應該負起政治責任。中秋連假交通亂象已經充分暴露交通部準備與應變上的問題，陳世凱若仍只想推卸責任、怪罪運量與旅客，就是尸位素餐、怠忽職守。

陳以信表示，接下來還有雙十、光復節等連假，交通部不能再拿全國人民的返鄉路程當疏運實驗。陳世凱應立即全面檢討此次疏運失靈的原因，提出後續改善方案，並為中秋連假交通混亂造成民眾不便，公開向全國人民道歉。

陳世凱 陳以信 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高鐵塞爆、國道狂堵…連假交通崩 民怨炸鍋

冷眼集／連假交通全線崩潰 乘客虛耗的時間成本找誰算

連假疏運擠爆！交通部長陳世凱：坐鎮不是一定要坐在辦公室

專家：交通部輕忽4天連假疏運量能

相關新聞

藍委不進場、綠委不捧場 卓榮泰立院施政報告拋4懇求場面冷清

立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰施政報告時提出4項懇求，期盼立法院支持民國116年度總預算案、攸關軍公教加薪的115年度追加預算案，以及保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫的採購特別條例、涵蓋人口新戰略和中小微企業等行政院重大優先法案。

藍營提普發現金2萬列優先法案 卓榮泰：不能債留子孫

立法院今天新會期開議，行政院長卓榮泰上午出席立法院施政報告。對於藍營總召傅崐萁日前表示將提案普發現金2萬元，卓榮泰進入議場前受訪表示，我們不能留下債務給後代子孫。

普發2萬卓揆指不能債留子孫 賴士葆：錢夠！今年估超收6千億

國民黨團擬列普發現金2萬元為新會期優先法案，行政院長卓榮泰今受訪指這一代的債務不能留給下一代。國民黨立委賴士葆說，今年預估超收最少6千億元，賴清德總統說要普發1萬元是2300億元，普發2萬是4千多億元，錢是夠的，只是立法技術怎麼處理到行政部門沒有話說、合法合憲仍須思考。

監院人事同意權案投票 白委三大理由一致不同意

立法院會今天進行監察院人事同意權案投票，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥表示，民眾黨團決定一致投下不同意票，理由包括監察院「監察失格」、「包庇權貴」與「未做好表率」，民眾黨團也會堅持廢除監察院的立場，未來將持續在修憲委員會推動此一目標。

監委人事今投票 潘孟安：兩度致電藍白黨團求拜會未獲正面回應

立法院新會期今開議，將針對新一屆監察院正副院長及監察委員人事同意權投票，總統府秘書長潘孟安上午率監委被提名人拜會民進黨立法院黨團，爭取朝野支持，並表示，曾兩次致電各黨團，但沒有得到正面回應。

監委人事案今表決 柯文哲批監察院極端雙標淪「打擊政敵工具」

立法院新會期今開議，即將針對監察委員人事同意權案進行記名投票表決，民眾黨創黨主席柯文哲今受訪時將矛頭指向執政的民進黨，批評監察院近年「極端雙標」已淪為打擊政敵的工具，綠營對其數十年來廢除監院的政治承諾應給出說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。