監院人事同意權案投票 白委三大理由一致不同意

立法院會今天進行監察院人事同意權案投票，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥表示，民眾黨團決定一致投下不同意票，理由包括監察院「監察失格」、「包庇權貴」與「未做好表率」，民眾黨團也會堅持廢除監察院的立場，未來將持續在修憲委員會推動此一目標。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰列席進行施政報告，隨後進行監察院人事同意權案記名投票表決。民眾黨立法院黨團會前舉行記者會，洪毓祥說，民眾黨團決定一致投下不同意票，主要理由包括監察院「監察失格」、「包庇權貴」與「未能做好表率」。

洪毓祥指出，首先是監察失格的部分，監察院去年受理超過8萬2000件人民陳情案，然而實際上卻僅有處理1300多件，同時監察院預算從22億元暴增至29億元，預算增加效率卻非常糟糕，實在不符合全國人民期待。

洪毓祥表示，再來是包庇權貴部分，監察院過去在調查、彈劾各種案子充滿雙標，包括行政院前發言人陳宗彥性招待案彈劾沒有通過、民進黨前立委陳歐珀收受詐團款項未予處罰，還有勞動部前部長許銘春挪用就安基金未獲處理，最近則有新竹市棒球場弊案停止調查。

洪毓祥說，民進黨立委蘇巧慧胞妹蘇巧純並未依照「公務人員利益衝突迴避法」進行申報，立法院經濟委員會先前邀請監察院列席報告，「他們連書面報告都不交，也未派人到立法院備詢，基本上這個東西充滿雙標。」

洪毓祥表示，最後則是未能做好表率部分，監察院濫用公務車看牙醫、接送自家寵物美容，時任監委田秋堇甚至說出「下雨天會遲到，搭乘大眾運輸工具很不方便」，身為監察委員未能做好表率，而對於自身失格違法的事項，他們不僅沒有任何懲處，甚至只有口頭或書面道歉。

洪毓祥說，基於上述理由，民眾黨團認為監察院的功能早已喪失殆盡，未來也會堅持廢除監察院的立場，持續在立法院修憲委員會力推此一目標。