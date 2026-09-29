藍委不進場、綠委不捧場 卓榮泰立院施政報告拋4懇求場面冷清

立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰施政報告時提出4項懇求，期盼立法院支持民國116年度總預算案、攸關軍公教加薪的115年度追加預算案，以及保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫的採購特別條例、涵蓋人口新戰略和中小微企業等行政院重大優先法案。

盡管卓榮泰賣力報告，台下卻是另種光景。國民黨團立委全體缺席，直到報告後才進場出席監委投票，民眾黨團在議場外舉行記者會談監委人事同意權立場。議場內座位空蕩蕩一片，僅剩部分民進黨立委在台下留守聆聽，讓整場施政報告顯得格外冷清。

卓榮泰指出，這一年來，國內外挑戰不斷，從美國關稅政策變化、俄烏戰爭膠著、中東衝突延續，加上中國繼續施加侵擾及統戰脅迫，及極端氣候加劇帶來的帶來颱風及強降雨，造成災害，所幸天佑台灣，讓這艘福爾摩沙號保有韌性，繼續在風雨中航向世界。

他接著細數6項施政方針，包括持續發展AI新十大建設，並將科技發展的果實，轉化為各項產業轉型升級動力，另協助全民共享經濟果時，因此在不須舉債且排擠既定施政下編列普發現金1萬元、提出人口對策新戰略支持婚育家庭、以運動壯大台灣並發展文化觀光，提升台灣韌性與安全、打擊不法。

面對中國對台複合性施壓，卓榮泰呼籲立法院儘速通過國安法、兩岸條例等修正草案；投資國防就是投資和平，明年度卓榮泰國防預算編列達1兆1225億元，持續超過GDP3%，國防部也編列559億元籌編無人機載具，並納入今年度追加預算案，期盼未來加速審議。

卓榮泰指出，今年適逢總統直選30周年，明年是228事件80周年及解嚴40周年，年底也將舉行九合一大選，「這些都是民主與進步的歷史軌跡」，政府會保障民主，不受境外勢力或不法行為侵害，嚴查賄選、防止暴力介入選舉，台灣必須再次完成漂亮、光榮、具意義且讓國際社會肯定的公平選舉。

話鋒一轉，卓榮泰指出，依照憲法精神，推動民主自由、讓國家繼續前進，是行政院的目標，行政院推動施政所需預算，是憲法賦予行政院的權利義務，而立法院負責的是審議預算及法案，為求施政順利，他將提出4項懇求。

卓榮泰指出，第一，行政院已將總預算案送請立法院審議，歲出、歲入規模達3兆9266億元，平衡且實質未舉債，懇請立法院支持；第二，今年度追加預算力求持續穩定民生，並納入調增軍公教人員專業加給及主管加給，並將8項社福津貼增撥也都納入此次追加預算案中，懇請立法院支持。

卓榮泰表示，第三，保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫的採購特別條例，目前正針對此特別條例籌編未來各年度的預算，懇請立法院支持，第四，行政院本會期優先法案包括人口對策新戰略相關法案、中小微企業轉型升級條例、國民運動法修法，其他重要施政所必須的重大優先法案，也肯定立法院支持。