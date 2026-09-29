影／民團籲選舉公報增列刑事紀錄 王婉諭批立院背離民意

立法院今天開議，「台灣前進陣線」上午赴立法院外舉行記者會，呼籲本會期盡速修正「公職人員選舉罷免法」第47條，在選舉公報增列候選人刑事紀錄欄位。

台灣前進陣線指出，過去兩周陸續公布縣市長、議員及村里長參選人的刑事紀錄，選民對此資訊公開有明確需求。然而全國1502名議員參選人中，有129人曾有有罪判決或已遭檢察官起訴，但現行選舉公報卻完全沒有相關揭露欄位，至今也未見任何立委或黨團正面回應。時代力量黨主席王婉諭表示，面對如此明確的民意需求，但至今卻沒有任何立委或黨團正面回應。王婉諭批立院過去兩年充斥空轉與政黨惡鬥、滿意度不到三成，這個會期又再度出現各黨競相加碼發錢，最應該反映民意的立法院，反而與民意愈來愈遠。