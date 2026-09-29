前大使揭我主動放棄尼加拉瓜邦誼 外交部：中國秘密外交形勢不得不然

2021年12月，尼加拉瓜無預警與我國斷交，時任駐尼國前大使吳進木遺作近日上架，書中透露「台灣主動放棄尼加拉瓜」。外交部次長陳明祺今天表示，對於所有邦交國的狀況，外交部當然都有所掌握，然而中國進行秘密外交，「我們一定都是努力到最後一刻，但是有時候這個形勢不得不然。」

媒體報導，2021年12月9日，尼加拉瓜無預警與我國斷交，當時外交部譴責中國大陸施壓，傳出時任駐尼國大使吳進木早已知情，趕在斷交前申請退休及置產因而遭批「叛國」。吳進木近日在遺作否認知情不報，同時在遺作中透露「台灣選擇與美國站在一起，主動放棄尼加拉瓜」。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，陳明祺會前受訪時說，對於所有邦交國的狀況，外交部當然都有所掌握，然而中國進行秘密外交，而且雙方互有守密部分，「對於所有邦交國，我們一定都是努力到最後一刻，但是有時候這個形勢不得不然。」

陳明祺表示，中國為此花費很多資源跟心力，然而相關說法並非外交部的理解，「有關此案的所有相關資料，我們都已經交給監察院進行處理。」

此外，針對吳進木在書中寫到「蔡政府站隊美國，並未致賀函給連任的尼國總統奧蒂嘉」相關說法，陳明祺聽聞後則反問「你覺得這個可能嗎」，外交部努力維持所有邦交關係，「尼加拉瓜也是維持到最後一刻，這個東西到後來不得不然，這個我們都非常的惋惜。」