快訊

27元影印爽中千萬！7-ELEVEN統一發票開出11張大獎 幸運門市一次看

她買iPhone 18 Pro後摔車變「曲面螢幕」還能用 大讚：可以買了

憤怒演算法 萬筆貼文獨家揭密Threads仇恨值從何而來？

聽新聞
0:00 / 0:00

監委人事今投票 潘孟安：兩度致電藍白黨團求拜會未獲正面回應

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安。聯合報系資料照
總統府秘書長潘孟安。聯合報系資料照

立法院新會期今開議，將針對新一屆監察院正副院長及監察委員人事同意權投票，總統府秘書長潘孟安上午率監委被提名人拜會民進黨立法院黨團，爭取朝野支持，並表示，曾兩次致電各黨團，但沒有得到正面回應。

第11屆立法院第6會期29日開議，根據朝野協商結論，立法院上午處理玩報告事項，將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，報告完畢後不詢答，並於上午10時展開監察院人事同意權案記名投票表決。

潘孟安今上午陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會民進黨團，潘孟安指出，監委提名名單送交立法院審議、排定議程後，他曾於9月14日致電各黨團，希望能在23日或24日前往拜會黨團，但沒有得到正面回應。

潘孟安表示，9月22日又再分別致電各黨團，但各黨團同仁回報都說忙，不管是地方服務、跑行程或出國休息，不得而知。

潘孟安說，今天是立法院新會期開議日，希望所有監委被提名人能獲得朝野的支持，讓憲政機關正常運作。

潘孟安 投票 監委

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

監委人事29日投票 潘孟安盼全體被提名人獲立院同意

立院新會期明開議／監委同意權投票成焦點 藍白黨團不排除全面封殺

監委人事29日記名投票 藍喊嚴審、綠籲逐一把關

監委人事在野嚴審 恐全數封殺

相關新聞

藍營提普發現金2萬列優先法案 卓榮泰：不能債留子孫

立法院今天新會期開議，行政院長卓榮泰上午出席立法院施政報告。對於藍營總召傅崐萁日前表示將提案普發現金2萬元，卓榮泰進入議場前受訪表示，我們不能留下債務給後代子孫。

監委人事今投票 潘孟安：兩度致電藍白黨團求拜會未獲正面回應

立法院新會期今開議，將針對新一屆監察院正副院長及監察委員人事同意權投票，總統府秘書長潘孟安上午率監委被提名人拜會民進黨立法院黨團，爭取朝野支持，並表示，曾兩次致電各黨團，但沒有得到正面回應。

高金素梅立院開議發聲：我一如往常為民發聲 濫權阻擋不了春天

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑疑涉貪汙、共諜案等，棄保潛逃通緝中。高金素梅今早表示，今天是立法院新會期的開議日，她一如往常，來到院會行使職權、為民發聲，濫權者也許可以摧毀一朵、兩朵，甚至一百朵玫瑰，但他們永遠無法阻擋春天的到來。她們的奮鬥，就是為了迎來那個百花齊放的春天。

藍拚農曆年前普發2萬 卓榮泰：債務不能留給下一代

立法院新會期今開議，國民黨團擬列普發現金2萬元為新會期優先法案。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前受訪，他說自己的努力自己可以準備，「但是我們這一代的債務不能留給下一代。」

海巡署巡邏艦贈菲律賓惹議 海軍金江艦也列援贈對象？

海巡署將除役500噸級巡邏艦援贈菲律賓，外傳因有爭議，可能不會繼續執行，據了解，海巡署後續不打算再投入援贈行動，因為僅僅一艘已鬧得滿城風雨。由於海巡署已無堪用船艦可供援贈菲國，軍方盛傳海軍有排水量與金門艦相當的金江艦，目前是錦江級最後一艘現役艦，今年除役，條件與金門艦一模一樣，鎖定為援贈物資。

立院民進黨團幹事長、書記長有人扛了 新會期莊瑞雄、范雲續任

立法院新會期今天開議，民進黨立院黨團舉行第一次黨團大會，會中拍板立院黨團三長不變，立院黨團總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。