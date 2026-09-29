監委人事今投票 潘孟安：兩度致電藍白黨團求拜會未獲正面回應

立法院新會期今開議，將針對新一屆監察院正副院長及監察委員人事同意權投票，總統府秘書長潘孟安上午率監委被提名人拜會民進黨立法院黨團，爭取朝野支持，並表示，曾兩次致電各黨團，但沒有得到正面回應。

第11屆立法院第6會期29日開議，根據朝野協商結論，立法院上午處理玩報告事項，將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，報告完畢後不詢答，並於上午10時展開監察院人事同意權案記名投票表決。

潘孟安今上午陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會民進黨團，潘孟安指出，監委提名名單送交立法院審議、排定議程後，他曾於9月14日致電各黨團，希望能在23日或24日前往拜會黨團，但沒有得到正面回應。

潘孟安表示，9月22日又再分別致電各黨團，但各黨團同仁回報都說忙，不管是地方服務、跑行程或出國休息，不得而知。

潘孟安說，今天是立法院新會期開議日，希望所有監委被提名人能獲得朝野的支持，讓憲政機關正常運作。