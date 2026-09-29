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藍拚農曆年前普發2萬 卓榮泰：債務不能留給下一代
立法院新會期今開議，國民黨團擬列普發現金2萬元為新會期優先法案。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前受訪，他說自己的努力自己可以準備，「但是我們這一代的債務不能留給下一代。」
國民黨團擬在新會期提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，法案說明考量今年經濟表現強勁，人工智慧、半導體及資訊產業快速成長，將經濟發展及財政成果回饋全民，每人發放現金2萬元，並規定於特別預算生效後3個月內完成發放。
卓榮泰今赴立法院進行施政報告，會前受訪被問及國民黨團總召傅崐萁喊普發現金2萬有機會嗎？他回應，自己的努力自己可以準備，「但是我們這一代的債務不能留給下一代。」
至於國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9到12月的薪資，媒體今追問，卓揆有沒有領到9月的薪水？他回頭笑說「還沒。」
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