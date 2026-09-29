高金素梅立院開議發聲：我一如往常為民發聲 濫權阻擋不了春天

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑疑涉貪汙、共諜案等，棄保潛逃通緝中。高金素梅今早表示，今天是立法院新會期的開議日，她一如往常，來到院會行使職權、為民發聲，濫權者也許可以摧毀一朵、兩朵，甚至一百朵玫瑰，但他們永遠無法阻擋春天的到來。她們的奮鬥，就是為了迎來那個百花齊放的春天。

高金素梅說，近來，關於她本人及辦公室成員的相關案件引發了許多報導與評論。由於相關案件有的已進入司法審理，有的仍在偵辦當中，基於對法治的尊重，她不會對個案表示意見。然而，面對部分媒體與特定人士含沙射影、似是而非的言論，她認為有必要站出來，做出清楚的回應。

高金素梅表示，她擔任立委，至今已24年。作為一名由原住民族選出來的代議士，這20幾年來，她一步一腳印，走遍了七百多個部落。回首當年，她們的部落正面臨著最嚴峻的考驗：那時，原鄉的交通支離破碎，通行艱難；那時，青壯年被迫離鄉背井，留下隔代教養的困境；那時，醫療與教育資源極度稀缺；面對山洪水患，族人更是無能為力。

高金素梅說，看著族人們在困境中掙扎，她除了在立法院與同僚戮力爭取立法、保障原民權益，更面向整個社會大聲疾呼，期盼各界能將溫暖的雙手伸向原鄉。她由衷感謝多年來默默奉獻的個人與團體，不問出身、不分兩岸，用無私的慈善義舉托舉了部落。

高金素梅表示，因為這份大愛，民國98年八八風災的災後重建才得以即時展開；因為這份善意，柔腸寸斷的原鄉道路才得以通暢。民國99年大陸向部落捐贈了中型巴士，民國104年政府布局原鄉、推動了幸福巴士的政策，這都是善政的延續。這些善款的捐贈，當年都有律師和會計師的嚴格見證，並經內政部依法查核，清清楚楚，她行得正坐得端。

高金素梅提到，她深刻記得，民國97年她奔赴四川汶川地震災區，收養了20名羌族的遺孤，如今他們大多已成家立業。這段經歷讓她由衷相信：兩岸互惠互助的自然交往，遠比劍拔弩張的「地獄景象」，更能為兩岸人民帶來福祉。當年兩岸的交流是如此順暢與自然，那是一個如同蔡英文前總統所說「沒有人需要為自己的認同道歉」的年代。

高金素梅說，最近網路和媒體盛傳，高檢署啟動所謂的「國安案件」，查的竟是1、20年前的往事。果真如此的話，高檢署用當年的正常交流來羅織罪名、入人於罪，這如何能讓人民信服？此時正逢選舉期間，特定媒體與人士刻意拿著偵辦中的案情，借「國安」之題大肆發揮，口徑與民進黨政府如出一轍。這不得不讓人懷疑，這又是另一場企圖操縱選舉的政治輿論戰。

高金素梅強調，她想奉勸民進黨，請別再沿用過去那套選舉栽贓、無限上綱的套路來迷惑選民。民進黨已經執政十幾年了，做得好不好，大多數的選民心中早有一把清醒的尺，自有公評。

高金素梅也說，至於那些對她過去反對靖國神社指指點點的人，她只想反問一句：難道當年日本殖民者，沒有對原住民族發動過殺光、搶光和燒光的三光政策嗎？無論如何詮釋歷史，戰爭是有倫理的，戰爭中有明確的「加害者」與「被害者」，否則國際法中何必保護平民的權利？

高金素梅續指，不去質問製造仇恨、至今不願道歉的日本殖民者，反而質疑不忘屈辱、捍衛尊嚴的後代是在加深仇恨，這是什麼道理？日與月不能並存，加害者與被害者更不能共祀一處，這是戰爭歷史最基本的倫理與正義。她會養好身心，逆風前進。她知道：疾風知勁草，患難見真情。