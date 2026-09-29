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沈伯洋要蔣萬安文化小旅行找回在地 她秀超人照拿高雄陳其邁狠打臉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「正常、陽光的我們，不會一張嘴就攻擊、抹黑，叫囂著；這些和高雄在地文化也沒關聯，指著陳其邁鼻子，叫他找回土地主角？」游淑慧說，高雄可以用國際IP、國際藝術做城市行銷，台北當然也可以。圖／截自游淑慧臉書
「正常、陽光的我們，不會一張嘴就攻擊、抹黑，叫囂著；這些和高雄在地文化也沒關聯，指著陳其邁鼻子，叫他找回土地主角？」游淑慧說，高雄可以用國際IP、國際藝術做城市行銷，台北當然也可以。圖／截自游淑慧臉書

台北市長蔣萬安日前出席「台北文化小旅行」活動，將畫家梵谷名畫元素搬進台北街頭，遭對手民進黨參選人沈伯洋質疑和台北在地文化沒關聯，民進黨立委陳培瑜也叫蔣萬安找回土地主角。不過國民黨北市議員游淑慧在臉書秀出她到高雄拍的超人力霸王，反擊民進黨「高雄可以擁抱世界，台北當然也可以。」

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「超人力霸王降臨高雄，我覺得好酷；黃色小鴨漂浮水面，我也覺得好可愛。」游淑慧說，高雄果嶺公園出現一隻鸚鵡，雖不知何解，但無損它的吸睛。

「正常、陽光的我們，不會一張嘴就攻擊、抹黑，叫囂著；這些和高雄在地文化也沒關聯，指著陳其邁鼻子，叫他找回土地主角？」游淑慧說，高雄可以用國際IP、國際藝術做城市行銷，台北當然也可以。文化不是把城市關起來，只能使用「本地出生、本地創作」的元素，也不是非得什麼都硬要扯在一起。

游表示，把世界帶進台北，和把台北自己的故事說出去，從來不是二選一。並且痛批民進黨「批評可以，但標準應該一致。別一下子當暖男，一下子張嘴就亂罵。

「正常、陽光的我們，不會一張嘴就攻擊、抹黑，叫囂著；這些和高雄在地文化也沒關聯，指著陳其邁鼻子，叫他找回土地主角？」游淑慧說，高雄可以用國際IP、國際藝術做城市行銷，台北當然也可以。圖／截自游淑慧臉書
「正常、陽光的我們，不會一張嘴就攻擊、抹黑，叫囂著；這些和高雄在地文化也沒關聯，指著陳其邁鼻子，叫他找回土地主角？」游淑慧說，高雄可以用國際IP、國際藝術做城市行銷，台北當然也可以。圖／截自游淑慧臉書

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