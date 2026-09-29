藍質疑監院虛領浮報、全院打蔣

立法院今天處理監委人事案，藍白黨團不排除全面封殺。立法院法制局近日提出報告，提及瑞典國會設有國家審計署負責審計工作，值得提供我國作為法制參考。

民進黨立委鍾佳濱昨表示，藍白認為廢監院如同拆房子，只要否決監委人事，監察院自然作廢，審計權回到立法院，「門都沒有」；廢除監察院是重塑憲政機關秩序，其實更像蓋房子，應該按照修憲程序走。他呼籲朝野共同下修修憲門檻，再將監察權回歸立法權，將考試院跟監察院送入歷史，才是正辦。

國民黨立委賴士葆則質疑，監察院沒有監委、沒有查案，整個監察院從技工、工友到駐衛警，全部都領職工協查研究費，今年八月到九月共領近五百萬元人民納稅錢，「但這兩個月監察院最忙的，就是忙著查台北市長蔣萬安的兒子，花近五百萬元全院上下一起研究」，究竟是虛領浮報，還是全院打蔣，監察院應說清楚講明白。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，監察院淪為酬庸院、養老院，甚至成為執政黨追殺政敵的打手，一個標準因人而異的機關，早就沒有存在的必要；立法院目前已成立修憲委員會，任何修憲方案都可以在此平台討論、尋求共識。他也再度提醒，廢除監察院是民進黨的長期主張，前總統蔡英文、賴清德總統都做過莊嚴承諾，希望民進黨不要忘記曾經的理想。