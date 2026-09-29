聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／廢監院不廢權 也應提解方

聯合報／ 本報記者林銘翰林河名

立法院今天處理監委人事案，藍白黨團不排除全面封殺，監院可能重演「零監委」的景況。雖說「只拍蒼蠅、不打老虎」的監察院不足為惜，但監察權仍是民主國家彈劾官員的重要權力，朝野對於憲法權力的重新配置還是應該及早因應，否則可能出現違法機關及官員無法糾彈的窘境。

本報近日針對監委表現進行調查報導，第六屆監委在核派件數、調查報告、糾正案數都不如前兩屆；個別監委表現呈現極大落差，還有藉委託調查、掛名查案灌水之嫌。

除了辦案質與量的調查結果不如人意，監委累積的「仇恨值」也高得驚人，從動輒被批「養老院」、「蒼蠅院」、「廢物院」等各種負面評價，即可見一斑。此次監察院長被提名人陳永興，日前大動作舉行記者會，點名在野黨立委故意杯葛憲政運作、造成政府失能，恐更加深立法院在野黨團聯手否決人事案的決心。

在藍白立委合計過半的優勢下，立院今天行使同意權如無意外，第七屆監察院「零監委」似乎已經是可預見的結果。但「零監委」在我國憲政史並非首例。

最近一次「零監委」，是在二○○五年至二○○八年，當時立法院由國親聯盟掌握多數席次，拒絕審查與表決當時總統陳水扁提出的監委名單，導致監委長期掛零。直到二○○八年政黨輪替、馬英九上任總統後，重新提交第四屆監委補提名名單並獲立院通過，監察院才於同年八月恢復運作。

如今，歷史可能重演，監察院的功能不彰，當屬最大原因；不過，當年「零監委」遭遇的問題，現在也難避免：例如，一旦無監委行使糾彈權力，違法失職的官員將無法移送懲戒法院，恐形成權力監督的真空；再者，現今國家人權委員會掛在監院之下，委員由監委兼任，也將停擺。

第六屆監察委員屢遭質疑效能不彰、看顏色辦案，在野黨若全面封殺監委，固然會令不少人稱快，但既然監察權本身的防腐功能不可或缺，如何「廢院不廢權」，仍應及早綢繆，提出修憲改革應有的路徑。否則，屆時違法的機關、失職的官員得不到應有的糾正與彈劾，將衍生另一大問題。

監委 藍白 蒼蠅 監察院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／如果提名大公無私，監察院怎會崩壞至此？

立院新會期明開議／監委同意權投票成焦點 藍白黨團不排除全面封殺

績效檢驗…第6屆監委躺平、灌水、當守護神

第6屆監委查案量高？「委託調查」灌水

相關新聞

立院今開議…賴卓促審預算 藍：非橡皮圖章

立法院新會期今天開議，賴清德總統昨天呼籲立法院盡速通過國防追加預算六百億元，推動國內無人機產業發展；行政院長卓榮泰也盼立院盡速審查明年度中央政府總預算案及今年度追加預算案。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，該審的預算一定會審，但國會不是行政院的橡皮圖章；民眾黨團副總召陳昭姿則指出，對於不符合預算追加要件、想要偷渡闖關的預算，絕對嚴格審查。

監委人事在野嚴審 恐全數封殺

立法院新會期今天開議，將進行監委人事同意權案記名投票表決，在野黨磨刀霍霍，預料全面封殺可能性高。國民黨團書記長許宇甄昨天表示，將從嚴審查、嚴格把關；民眾黨團副總召陳昭姿則稱，民眾黨團廢除監察院的主張始終不變。

立院開議 藍列40項優先法案 拚農曆年前普發2萬

立法院新會期今天開議，國民黨立院黨團預計提出四十多項優先法案，攸關普發現金二萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案將列為重點，力拚農曆年前發放；行政院回應指出，希望立院依憲法、預算法時程審議總預算。

冷眼集／廢監院不廢權 也應提解方

立法院今天處理監委人事案，藍白黨團不排除全面封殺，監院可能重演「零監委」的景況。雖說「只拍蒼蠅、不打老虎」的監察院不足為惜，但監察權仍是民主國家彈劾官員的重要權力，朝野對於憲法權力的重新配置還是應該及早因應，否則可能出現違法機關及官員無法糾彈的窘境。

藍質疑監院虛領浮報、全院打蔣

立法院今天處理監委人事案，藍白黨團不排除全面封殺。立法院法制局近日提出報告，提及瑞典國會設有國家審計署負責審計工作，值得提供我國作為法制參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。