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立院開議 藍列40項優先法案 拚農曆年前普發2萬

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷林銘翰詹宜庭／台北報導

立法院新會期今天開議，國民黨立院黨團預計提出四十多項優先法案，攸關普發現金二萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案將列為重點，力拚農曆年前發放；行政院回應指出，希望立院依憲法、預算法時程審議總預算。

國民黨團今天將舉行立法實務研討會，討論立法院新會期優先法案。據了解，為備戰年底地方大選，除了審查總預算外，國民黨團優先法案主攻民生利多法案，包括普發現金二萬元、老農津貼加碼至一萬五千元，以及推動六十五歲以上老人免健保等。

國民黨團書記長許宇甄表示，「稅收取之於民」，政府有更多財政餘裕，就應該合理回饋人民，而不是把普發現金包裝成政府恩惠。

針對國民黨團有意提出特別條例草案普發兩萬元現金，行政院重申，普發現金需基於三個原則，包括：沒有增加實質的舉債；沒有排擠社福、國防、醫療、教育等其他國家施政計畫；程序必須合法合憲。

據了解，為加快普發現金流程，行政院已同意財政部動用第二預備金，縮短採購程序，相關人士推估，預計明年農曆年前後可發放。

行政院人士表示，相關期程仍要看立法院審議總預算進度。

民眾黨團也推出十一項以上民生法案，聚焦「顧民生、安交通、救生育、要尊嚴」等四大主軸，包括修法擴大租屋、育兒等減稅措施，還有修法提高老農津貼為每月新台幣一點五萬元、明定長者健保全面由中央補助等，並喊話投入年底選戰的民進黨立委推動改革。

此外，立院新會期，府院已盤點四十項優先法案，涵蓋力挺育兒家庭、支持中小企業及加強防災與食安等面向。

農曆年 藍黨團 普發現金 法案 許宇甄

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