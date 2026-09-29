立院開議 賴卓促審預算 藍：非橡皮圖章

立法院新會期今天開議，賴清德總統昨天呼籲立法院盡速通過國防追加預算六百億元，推動國內無人機產業發展；行政院長卓榮泰也盼立院盡速審查明年度中央政府總預算案及今年度追加預算案。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，該審的預算一定會審，但國會不是行政院的橡皮圖章；民眾黨團副總召陳昭姿則指出，對於不符合預算追加要件、想要偷渡闖關的預算，絕對嚴格審查。

卓榮泰今天將赴立院施政報告，據了解，卓揆除了細數政院提出的四十項優先法案外，也將向立院喊話，期盼攸關穩定民生物價、電價及國防武器購置的今年度追加預算，以及明年度總預算，都能獲立法院支持。

據行政院送抵立法院的施政報告，內容聚焦ＡＩ投資紅利和社會安定。包括我國二○二六年經濟成長率估達百分之十一點○五，創近卅九年新高；政府預計持續推動五大信賴產業，鞏固全球供應鏈地位；政院也將落實「五打七安」嚴打詐騙與綠能犯罪，並加碼托育及租屋補貼，打造具韌性的經濟日不落國。

中科院在嘉義縣民雄鄉打造航太園區，東側院區歷時三年完工，賴總統昨參加啟用典禮，呼籲立院盡速通過國防追加預算六百億元，現在台灣無人機產業發展「只欠東風」，要靠立法院協助。

針對卓榮泰施政報告，國民黨立委游顥表示，在野黨不會阻擋卓榮泰上台，讓行政院有機會說明施政成果並接受檢驗，但不代表監督力道會因此減弱；在野黨仍會嚴格質詢，卓榮泰也應正面回應民眾關切的議題，不要再避重就輕、模糊焦點或顧左右而言他。

民眾黨團總召陳清龍表示，卓榮泰與其來立院照稿念官樣文章，不如先好好解釋幾項人民關心的問題，包括：立法院三讀通過的法律，行政院為什麼至今拒不執行？立法院決議凍結的預算，為什麼未達解凍條件就恣意動支？軍警消的待遇調整，什麼時候要依法補發？

許宇甄說，國會該審的一定會審，攸關民生、國防及政府正常運作的必要支出，也會負責任處理；但行政院所提追加預算高達六○七六億元，立院責任是逐項審查其必要性、合理性，不是政院喊優先，國會就必須照單全收。國民黨團對明年度總預算不會故意阻擋，但行政院也別把「急迫」當成免審通行證；該說明的要說明、該把關的就要把關。