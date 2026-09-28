快訊

福德宮送甘蔗蔣萬安疏忽忘帶走 董事長吐心情：我感情上是支持他的

美股早盤／油價+殖利率上漲拖累四大指數齊跌 輝達逆勢大漲3%

聽新聞
0:00 / 0:00

教師節籲改革校事會議 羅廷瑋：新會期力推營養午餐專法

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋表示，營養午餐專法已完成初審，新的會期他將儘速召開朝野協商，推動法案早日完成立法。圖／羅廷瑋辦公室提供
國民黨立委羅廷瑋表示，營養午餐專法已完成初審，新的會期他將儘速召開朝野協商，推動法案早日完成立法。圖／羅廷瑋辦公室提供

今天適逢教師節，國民黨籍教育文化委員會召委羅廷瑋表示，第一線教師長期承受制度壓力，教育部應提出真正減輕負擔、保障教權的改革方案；現行校事會議制度仍有諸多爭議，應兼顧程序正義與教師權益；此外，「營養午餐專法」已完成初審，新會期將盡速召開朝野協商，推動完成立法，完善營養師人力配置及食安保障。

羅廷瑋表示，今天除了要向所有堅守教育現場的老師致敬，更應正視第一線教師長期承受的制度壓力。教師需要的，是讓教育工作獲得尊重，以及教育部提出能真正減輕負擔、支持教學現場的具體改革。

羅廷瑋指出，校事會議行政命令在上會期遭教文委員會退回，正反映現行制度在程序設計、案件處理及教師權益保障上仍有諸多爭議，遺憾的是，教育部目前提出的修正方向，仍未真正回應第一線教師最深切的期待。教育部不能只停留在文字調整，更應回到教育現場最關切的問題，提出兼顧程序正義、教師權益與校園正常運作的制度改革。

羅廷瑋說，同樣需要被正視的，還有營養午餐專法。營養午餐從不只是讓學生吃飽，更涉及師生健康、食材安全、營養品質，要落實師生健康與食安保障，營養師的人力配置、專業分工及制度支持，都必須有更明確且完整的規範。

羅廷瑋強調，營養午餐專法已完成初審，新的會期他將儘速召開朝野協商，推動法案早日完成立法；同時，也會持續督促教育部提出更具體、能真正回應第一線教師需求的校事會議精進方案，讓老師能在合理、公平且有支持的制度下安心教學，讓每一位學生都能吃得安全、營養、健康。打造一個尊重專業、支持教師、照顧孩子的教育現場，才是教師節對教師最有意義的回應。

營養午餐 羅廷瑋 教師節 校事會議 營養師 教育部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師節前夕 全教總公布縣市長教育政見：降班級人數、行政減量

批中央丟包教師荒給地方 民眾黨拋定期審議薪資等4解方

杏壇之怒…教師評施政逾九成不滿意 評分僅2.37分

教師節不只送祝福！屏教職提3大痛點 籲縣府從制度替老師減壓

相關新聞

普發現金2萬列優先法案 許宇甄：全民共創經濟成果 應合理回饋人民

立法院新會期明天開議，國民黨團擬將普發現金2萬元列新會期優先法案。國民黨團書記長許宇甄表示，政府宣稱台灣迎來黃金十年，政府歲入大幅增加，卻只編列2357億元與全民共享經濟成果，根本是「經濟黃金級、還錢銅板級」。國民黨團將把普發2萬元列為新會期優先法案，透過特別條例落實「還稅於民」。

選舉年到了…立院新會期朝野競相加碼 學者憂通膨、財政紀律後患

立法院新會期明天開議，朝野紛紛將「福利」法案當優先法案，競相為選舉年加碼。有學者直言，選舉會期的「錢鬥」政策買票，往往會造成通膨壓力、難以逆轉的社福棘輪，及喪失財政紀律的巨大後患；也有學者說，當政黨競爭的政策討論從資源配置與長期財政永續，轉向短期、選民可立即感受的利益，是選舉年對財政紀律較大的風險。

教師節籲改革校事會議 羅廷瑋：新會期力推營養午餐專法

今天適逢教師節，國民黨籍教育文化委員會召委羅廷瑋表示，第一線教師長期承受制度壓力，教育部應提出真正減輕負擔、保障教權的改革方案；現行校事會議制度仍有諸多爭議，應兼顧程序正義與教師權益；此外，「營養午餐專法」已完成初審，新會期將盡速召開朝野協商，推動完成立法，完善營養師人力配置及食安保障。

監委人事29日投票 潘孟安盼全體被提名人獲立院同意

立法院29日將進行監察院人事同意權案投票。總統府今天表示，秘書長潘孟安明天上午將陪同被提名人赴立法院拜會民進黨立法院黨團...

監委人事29日記名投票 藍喊嚴審、綠籲逐一把關

立法院明天將記名投票表決監察院正副院長及監察委員人事同意權案。國民黨團書記長許宇甄今天強調從嚴審查、嚴格把關，不讓不適任...

民進黨創黨40周年 網路節目剖析為何獲年輕人支持

今天適逢創黨40週年，民進黨自製網路節目推出新影片，討論「為何要支持民進黨」等議題，也列舉經濟與社會指標等，正面回應質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。