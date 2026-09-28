教師節籲改革校事會議 羅廷瑋：新會期力推營養午餐專法

今天適逢教師節，國民黨籍教育文化委員會召委羅廷瑋表示，第一線教師長期承受制度壓力，教育部應提出真正減輕負擔、保障教權的改革方案；現行校事會議制度仍有諸多爭議，應兼顧程序正義與教師權益；此外，「營養午餐專法」已完成初審，新會期將盡速召開朝野協商，推動完成立法，完善營養師人力配置及食安保障。

羅廷瑋表示，今天除了要向所有堅守教育現場的老師致敬，更應正視第一線教師長期承受的制度壓力。教師需要的，是讓教育工作獲得尊重，以及教育部提出能真正減輕負擔、支持教學現場的具體改革。

羅廷瑋指出，校事會議行政命令在上會期遭教文委員會退回，正反映現行制度在程序設計、案件處理及教師權益保障上仍有諸多爭議，遺憾的是，教育部目前提出的修正方向，仍未真正回應第一線教師最深切的期待。教育部不能只停留在文字調整，更應回到教育現場最關切的問題，提出兼顧程序正義、教師權益與校園正常運作的制度改革。

羅廷瑋說，同樣需要被正視的，還有營養午餐專法。營養午餐從不只是讓學生吃飽，更涉及師生健康、食材安全、營養品質，要落實師生健康與食安保障，營養師的人力配置、專業分工及制度支持，都必須有更明確且完整的規範。

羅廷瑋強調，營養午餐專法已完成初審，新的會期他將儘速召開朝野協商，推動法案早日完成立法；同時，也會持續督促教育部提出更具體、能真正回應第一線教師需求的校事會議精進方案，讓老師能在合理、公平且有支持的制度下安心教學，讓每一位學生都能吃得安全、營養、健康。打造一個尊重專業、支持教師、照顧孩子的教育現場，才是教師節對教師最有意義的回應。