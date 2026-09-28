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監委人事29日投票 潘孟安盼全體被提名人獲立院同意

中央社／ 台北28日電
立法院29日將進行監察院人事同意權案投票。總統府今天表示，秘書長潘孟安明天上午將陪同被提名人赴立法院拜會民進黨立法院黨團，期盼全體被提名人順利獲得立法院支持與同意，以維繫國家憲法機關正常運作。聯合報系資料照
立法院29日將進行監察院人事同意權案投票。總統府今天表示，秘書長潘孟安明天上午將陪同被提名人赴立法院拜會民進黨立法院黨團，期盼全體被提名人順利獲得立法院支持與同意，以維繫國家憲法機關正常運作。聯合報系資料照

立法院29日將進行監察院人事同意權案投票。總統府今天表示，秘書長潘孟安明天上午將陪同被提名人赴立法院拜會民進黨立法院黨團，期盼全體被提名人順利獲得立法院支持與同意，以維繫國家憲法機關正常運作。

第11屆立法院第6會期29日開議，根據朝野協商結論，當天上午立法院報告事項處理完畢，邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，報告完畢後不詢答，並於上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決。

總統府晚間向媒體表示，潘孟安將於明天上午8時30分陪同監察院正副院長、監察委員被提名人赴立法院拜會民進黨團，期盼全體被提名人順利獲得立法院支持與同意，讓監察院人事同意權順利完成，以維繫國家憲法機關正常運作。

立法院行使同意權案投票時，監察院長、副院長及25位監察委員被提名人併為一張同意權票，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。

潘孟安 投票 監委 行政院長

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