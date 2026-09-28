中科院民雄航太園區動土 嘉義3立委樂見繁榮嘉義

民進黨籍嘉義縣市立委今天均出席中科院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮，一致認為可帶動相關產業進駐嘉義，創造更多工作機會，打造更繁榮進步大嘉義。

總統賴清德今天主持國家中山科學研究院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮，民進黨籍嘉義縣市立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠均到場見證台灣航太與無人機發展的關鍵里程碑。

王美惠表示，嘉義縣成為國家發展無人機產業的重要樞紐，嘉義縣市原本就是共同生活圈，更要攜手合作，串聯產業與人才，並讓嘉義市迎接科技產業發展帶來的紅利，創造更多就業與發展機會，實現縣市共榮，打造更繁榮進步的大嘉義。

蔡易餘認為，隨著民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用，民雄地區未來將是大南方新矽谷的無人機重鎮，也是守護國家安全的國防要塞。當地將匯聚最優秀的科學家，更多年輕研究生與學子也會在此落腳，如同賴總統推動均衡台灣理念，讓嘉義從民雄開始脫胎換骨。

陳冠廷透過新聞稿表示，民雄航太園區對民雄來說，不只是國防科技建設，更是一項攸關地方未來發展的重要產業建設。園區的落地，可以帶動相關企業、供應鏈及技術人才進入嘉義，創造更多工作機會，年輕人未來就不用離開嘉義才能找到科技與專業工作的機會。