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監委人事29日記名投票 藍喊嚴審、綠籲逐一把關

中央社／ 台北28日電
立法院明天將記名投票表決監察院正副院長及監察委員人事同意權案。國民黨團書記長許宇甄今天強調從嚴審查、嚴格把關，不讓不適任者出任監委；民進黨團幹事長莊瑞雄則要求逐一檢視人選，認為若有資格、專業或操守疑慮，應具體說明，不能以政治立場概括認定。聯合報資料照／記者曾原信 攝影
立法院明天將記名投票表決監察院正副院長及監察委員人事同意權案。國民黨團書記長許宇甄今天強調從嚴審查、嚴格把關，不讓不適任者出任監委；民進黨團幹事長莊瑞雄則要求逐一檢視人選，認為若有資格、專業或操守疑慮，應具體說明，不能以政治立場概括認定。聯合報資料照／記者曾原信 攝影

立法院明天將記名投票表決監察院正副院長及監察委員人事同意權案。國民黨團書記長許宇甄今天強調從嚴審查、嚴格把關，不讓不適任者出任監委；民進黨團幹事長莊瑞雄則要求逐一檢視人選，認為若有資格、專業或操守疑慮，應具體說明，不能以政治立場概括認定。

第11屆立法院第6會期明天開議，根據朝野協商結論，明天上午立法院報告事項處理完畢，邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，報告完畢後不詢答，並於上午10時進行監察院人事同意權案記名投票表決。

國民黨團書記長許宇甄今天透過新聞稿表示，國民黨團將在明天黨團大會討論並凝聚共識，目前不預設最後投票結果；但有一個原則非常清楚，就是從嚴審查、嚴格把關，絕對不會讓任何不適任的人選擔任監察委員。這是立法院的憲政職責，也是對人民最基本的責任。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄對此表示，這句話講得很好，民進黨團也贊成，因為立法院有權審查，更有權否決不適任的人選，問題是審查的對象應該是每一位被提名人，不能把對監察院的政治立場，直接當成所有人都不適任的證據。

莊瑞雄指出，人事案已經過公聽會及全院委員會審查，明天是審查後的記名投票。如果國民黨團認為有人資格不符、專業不足、操守有疑慮，請具體指出是哪一位、哪一件事，讓社會一起檢驗。

莊瑞雄質疑，審查有開、質詢有問，到了投票前卻還只說「黨團明天再凝聚共識」，人民要看的是審查後的判斷，還是黨團開會決定的標準答案。

莊瑞雄表示，監察院過去有哪些問題，可以批評，未來要怎麼改革，也可以拿出方案討論，但國民黨一方面說現行制度仍在，就要善盡人事同意權責任，另一方面若不分人選、整批否決，結果就是讓監察權持續空轉。

莊瑞雄強調，民進黨團尊重每位立委依專業與良心投票，也不要求在野黨照單全收，但明天是記名投票，每一票都要對得起先前的審查，也要對人民說得出理由。同意權不是蓋章權，當然也不是黨團發的團購否決券。要否決誰，請把理由講清楚；不要把「嚴格把關」講得震天響，投出來卻只剩整齊劃一。

投票 監委 許宇甄

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