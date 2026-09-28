【重磅快評】酸習被川普反將一軍？台灣該擔心被將軍的是自己

陸委會副主委沈有忠解讀川習二會，認為習近平想在台灣問題上取得突破，但顯然沒有達到目的；他又說，川普還在一些地方「反將了習近平一軍」。

他舉了幾個反將一軍的例子，其中就包括川普在晚宴中播放《悲慘世界》歌曲，以及習近平離美後，川普在社群平台上表示「美國永遠不會成為共產主義國家」。

有些中國成語很傳神，「一葉障目」便是。沈有忠看不到川普用超高規格禮遇習近平，台灣問題已經快成邊緣議題，卻看到川普反將了習一軍，這就是典型的一葉障目。但他並不是眼盲，不是被綠色的意識形態遮瞎了眼，而是不拿這些細微末節，玩點見縫插針的把戲，他、整個民進黨，以及所有長年在台獨旗幟下相濡以沫的底層支持者，心態都得崩了。

腦筋不必太好，都可以看懂川習二會已經將G2格局確定下來了，世界已經告別一超，並開啟了雙超時代。就在這樣一個新的時代開啟的時刻，川普究竟有沒有用一些入流或不入流的動作，去將人家一軍，很重要嗎？

先說說「美國永遠不會成為共產主義國家」。這是川普為期中選舉打的廣告裡的一句廣告詞，針對的是他的死敵民主黨，是對民主黨陣營的嘲諷，跟中國沒有半分關係。

廣告使用了川普上個月在拉斯維加斯向支持者發表演話時的音頻：「我們將共同戰勝美國的共產主義、社會主義和馬克思主義」，接著屏幕下方切換川普的影像，再配上一句「美國永遠不會成為共產主義國家」的文字。其意是：民主黨正準備將美國變成共產主義國家，而選擇共和黨才能阻擋這一趨勢。

但沈有忠竹篙鬥菜刀，故意將它扭曲為川普對中國的否定，是在習的背後插上一刀。這不但是對台灣民眾扯謊，更是拿川普當槍使，冒著被川普報復的風險。

至於《悲慘世界》歌劇裡的那兩首曲子拿到國宴上表演，究竟有沒有諷習的意涵？這得問一下川普。沈有忠卻附和了國安人士一些強做解人的說法，認為華府真的在進行一場「符號作戰」。

如果探索一下《悲慘世界》述及的那場1832年在巴黎街頭發生的「六月起義」，就會發現當時發動起義的那一群地下黨人，就自稱「共和派」，並被歷史學家統稱為「共和黨」。由於名稱上的巧合，身為美國共和黨籍的總統，藉著兩支謳歌那場革命的歌曲為自己的政黨增添神聖性，不也顯得十分合理？

更何況，那場起義的旗幟並不是歌劇或十餘年前電影裡的，舉著法國第一共和確立的藍白紅國旗，而是一面象徵反抗的「紅旗」，舉著藍白紅旗的，反而是鎮壓他們的路易菲利普一世的七月王朝軍隊。

眾所周知，紅旗後來成為社會主義甚至是共產主義國家國旗的共同底色；而雨果因被拿破崙三世流放十餘年，也從一位溫和的共和主義者變成了一位激進左翼，後來同情巴黎公社運動的雨果，甚至被稱為社會主義者，即令他事實上並不主張社會主義。

因此囫圇吞棗地將《悲慘世界》的「再一天」與「你可聽見人民在歌唱」表演，認定成川普在嘲諷習近平，在做「符號作戰」，更像是自我內心的鏡像投射，而未必是事實。

台灣最該注意的，不應是隱晦符號下如同薛丁格的貓的那些可有可無的意涵，而是美國從2011年開始轉向亞洲、2018年對中國展開貿易戰、2025年對中課徵最高達245%的關稅，到如今川普卻要打破自艾森豪以來中斷67年的慣例，親自在機場迎接習近平的歷史變化及其意義。這樣劇烈的反差，正是在宣告一個全新的世界已經被打開。

當美中開始習慣於在房間裡交換利益，將全球劃分出各自的勢力範圍，將每一份可以擠出的利潤決定由誰獨享、或共同分食，台灣更該時刻懷疑，自己是否已經被將了一軍！