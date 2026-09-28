民進黨創黨40周年 網路節目剖析為何獲年輕人支持

今天適逢創黨40週年，民進黨自製網路節目推出新影片，討論「為何要支持民進黨」等議題，也列舉經濟與社會指標等，正面回應質疑，並邀民進黨團總召蔡其昌、嘉義縣長翁章梁、國安會副秘書長林飛帆，解構年輕人為何要支持民進黨。

民進黨今天發布新聞稿指出，民進黨自製網路節目「爸媽叫我不要談政治」推出第9集新影片，針對社會高度關注的焦點「為什麼要支持民進黨」，引用社會科學「APC模型」、列舉客觀經濟與社會指標等，正面回應質疑。

影片中也邀請在台灣民主改革過程中，分別代表兩個社運世代的代表受訪，包括代表「野百合世代」的蔡其昌與翁章梁，以及代表「太陽花世代」的林飛帆，分享過去10年民進黨執政下台灣的變化與進步，並透過嚴謹的社會科學模型與客觀數據，全面解構年輕人為何要支持民進黨。

蔡其昌說，當年加入國民黨是有一點丟臉的事，國民黨一黨獨大時，白色恐怖、戒嚴都讓人非常反感，有理想、熱忱的年輕人，很自然的就會選擇民進黨。

翁章梁分享，在當年的時空背景下，台灣人有台灣人的悲哀，而民進黨是在追求民主、自由的背景下成長，更是確定了台灣主權的政黨。

針對外界常提及的「年輕選民流失」，節目中爬梳近10年民調趨勢指出，各年齡層對政黨的好惡變化走向一致，且越年輕的族群對民進黨的好感度落差依然顯著；以社會科學的「APC模型」（年齡、年代、世代效應）剖析，20至29歲的青年世代在成長過程中，民進黨執政早已是政治常態，年輕人對政治的理解，已從上一代的「藍綠誰更好」，轉變為「執政黨做得好不好」。

此外，節目也列舉客觀經濟與社會指標，包括近年來犯罪率下降、停電次數減少，且每人實質可支配所得大幅成長等，回應在野黨時常攻擊的「台灣整體生活變差」等質疑。

林飛帆在節目中也分享台灣近十年來的變化與差異。他指出，10年前，年輕世代對台灣沒有希望感，國際甚至傳出say goodbye to Taiwan，但台灣人並沒有放棄，2014年太陽花學運是年輕世代決定為自己的未來而站出來行動，2016年民進黨執政以來，不只重新開啟台灣與世界的關係，也穩定讓台灣各項數據提升。

林飛帆表示，在民進黨執政的這十年，期待的從來都不是讓一群人站得更高，而是讓每一個台灣人能夠同樣在穩固的利基點上站得更穩。