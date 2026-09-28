普發現金2萬列優先法案 許宇甄：全民共創經濟成果 應合理回饋人民

立法院新會期明天開議，國民黨團擬將普發現金2萬元列新會期優先法案。國民黨團書記長許宇甄表示，政府宣稱台灣迎來黃金十年，政府歲入大幅增加，卻只編列2357億元與全民共享經濟成果，根本是「經濟黃金級、還錢銅板級」。國民黨團將把普發2萬元列為新會期優先法案，透過特別條例落實「還稅於民」。

國民黨團擬具「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，擬在新會期開議後提出，法案說明指出，考量今年經濟表現強勁，人工智慧、半導體及資訊產業快速成長，將經濟發展及財政成果回饋全民，每人發放現金2萬元，並規定須於特別預算生效後3個月內完成發放。

許宇甄說，賴清德總統中秋節影片大談台灣人均GDP超越日韓、出口翻倍、台股屢創新高，形容台灣迎來黃金十年。既然經濟成績如此亮眼，政府歲入更大幅增加近7000億元，為什麼輪到人民分享經濟成果，卻只願意拿出2357億元？經濟是黃金級，還錢（稅）卻是銅板級，人民當然有權問，剩下的錢去了哪裡？

許宇甄指出，民進黨不斷質問國民黨普發2萬元，錢從哪裡來，答案就在政府增加的歲入。稅收來自人民，經濟成果也是全民共同創造，政府有更多財政餘裕，就應該合理回饋人民，而不是把人民繳的稅留在政府口袋裡，再把普發現金包裝成政府恩惠。她強調，國民黨團將把普發2萬元列為開議後優先推動法案，透過特別條例落實「還稅於民」。物價、房租與生活支出不會等人，政府收稅不等人，還稅於民也不該讓人民一等再等。