「她一直看著我們」賴總統悼彭婉如：民主運動沒有女性力量就不完整

民進黨婦女部（現改為性平部）第一任主任彭婉如30年前在高雄遇害，民進黨推出紀念影片「親愛的姊妹」，回顧她推動女性參政的歷程，今天該片在高雄放映，賴清德總統南下高雄出席紀念儀式，賴總統感念彭婉如對婦女參政的貢獻，「民主運動沒有女性參與，力量就不完整」。

彭婉如曾任婦女新知基金會秘書長，積極推動婦女參政保障條款，卻於該條款於民進黨全代會通過前夕，於1996年11月30日在高雄搭乘計程車時失蹤，3天後被發現陳屍於高雄鳥松鄉。

「親愛的姊妹」片長約18分鐘，透過訪問內政部長劉世芳、立委范雲等多位彭婉如昔日戰友，回憶彭婉如投身婦女參政運動的過往。

賴總統形容，影片呈現的彭婉如，看得是未來，影片裡的她對未來充滿希望，她相信未來一定會達到什麼樣的目標，不是過去的苦難，是未來的希望。

賴總統說，在他心中，彭婉如並沒有離開，仍在現實社會裡持續發揮影響力，包含她積極推動的婦女參政權保障，不僅民進黨通過四分之一條款，後來連國民黨也通過四分之一條款，還有家庭暴力防治法、性侵害防治法、性別平等法也立法通過，「因為她一直在看著我們，看我們到底是否有繼續在努力。」

賴總統提到婦女參政保障名額自四分之一提升至三分之一修法過程，他說，當時劉世芳部長提起時，可能怕他反對，還強調這不是保障婦女，是「性別平等」，他只有跟劉世芳說「妳擔任部長如果沒有做的話，彭婉如主任一定不會放過妳。」彭婉如提出的理想，我們一直都在做。

賴總統說，30年來，2000年台灣出現第一位女性副總統，2016年蔡英文成為第一任女總統，2024年，台灣再有第二位女性副總統，內閣多位部會首長由女性來擔任，這已經是普遍社會共識，民主運動如果沒有女性作伴，力量就不完整。

曾跟彭婉如投身婦女運動的劉世芳，回顧30多年來爭取婦女參政的過程，她說，民進黨創黨初期，是男性荷爾蒙充斥的時代，女性黨員只是小點綴，是彭婉如從政黨內部，一點一滴爬梳過來，才有今天小小的成果。

劉世芳說，民進黨這次地方大選提名多名女性參選人，立委則有42%是女性，六都市議會女性占比也有37%，只是基層村里長，比例只有19%，鄉鎮民代表更是男性居多，盼在2030年前將鄉鎮市區村里代表的性別比例原則調整至三分之一。

劉世芳說，這項變更並非單純的「女性保障名額」，而是真正的「性別平權」。她以高雄市左營楠梓選區為例，該區9席議員中僅有2位男性，未來反而可能需要保障男性席次。這顯示出女權與性別平權運動正一步一腳印地引導台灣社會邁向更健康、平穩的方向。