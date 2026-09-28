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選舉年到了…立院新會期朝野競相加碼 學者憂通膨、財政紀律後患

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
今年地方大選進入下半場，立法院明日開議，朝野優先法案陸續出爐，競相為選舉年加碼。示意圖，聯合報資料照。
今年地方大選進入下半場，立法院明日開議，朝野優先法案陸續出爐，競相為選舉年加碼。示意圖，聯合報資料照。

立法院新會期明天開議，朝野紛紛將「福利」法案當優先法案，競相為選舉年加碼。有學者直言，選舉會期的「錢鬥」政策買票，往往會造成通膨壓力、難以逆轉的社福棘輪，及喪失財政紀律的巨大後患；也有學者說，當政黨競爭的政策討論從資源配置與長期財政永續，轉向短期、選民可立即感受的利益，是選舉年對財政紀律較大的風險。

賴清德總統日前宣布明年普發現金每人1萬元後，國民黨立院黨團總召傅崐萁加碼喊出普發2萬元；立法院也正在修正老農津貼，國民黨、民眾黨都主張每月提高至1.5萬元，並列入優先法案。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥說，新會期國民黨推普發現金2萬元，民眾黨推多項民生法案，民進黨也推出多項優先法案，中央政府總預算更從今年的3兆350億元，快速膨脹至列3兆9266億元，還不包括史上新高的6000多億追加預算及多項特別預算。近兩年AI半導體產業出口暢旺，加上股市熱絡，政府證交稅收盆滿缽滿，今年上半年全國賦稅收入年增率達到81.5%，但朝野競相飆速加碼，長期財政紀律的隱患令人擔憂。

張元祥表示，國債鐘數字始終在6兆元高檔盤旋，勞保潛藏負債更達到14.2兆元，中油、台電更因為政策凍漲緩漲瀕臨破產。「賺多少，花多少」的結果，完全不考慮債務還本與財政健全原則的結果，最終還是要由政府、人民與子孫共同承擔。

台北大學公行系教授劉嘉薇指出，朝野競相加碼的做法，確實可能產生政策競價，但是否代表財政紀律低落，仍不能只看支出金額，而應觀察財源是否穩定、是否增加舉債，以及是否排擠其他重要公共支出。比較值得注意的是，當政黨競爭逐漸變成「誰發得多」，政策討論可能從資源配置與長期財政永續，轉向短期、選民可立即感受的利益，這才是選舉年對財政紀律較大的風險。

財政紀律 通膨 朝野 國民黨 民眾黨 民進黨

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