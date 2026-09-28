行政院盼速審2預算 許宇甄：政院追加預算 別把急迫當免審通行證

立法院新會期將在明天開議。據了解，行政院盼立法院新會期優先速審今年度追加預算、明年度中央政府總預算。國民黨團書記長許宇甄今天表示，行政院要追加預算，必須清楚交代每一筆錢為何現在非花不可，原預算為何沒有編列？黨團的態度是人民需要的經費不會故意阻擋，但行政院別把「急迫」當成免審通行證。

許宇甄說，國會該審的預算一定會審，攸關民生、國防及政府正常運作的必要支出，也會負責任處理。但行政院所提追加預算高達6076億元，是行政院依預算法提出的公務預算，立法院的責任是逐項審查其必要性、合理性，不是行政院喊「優先」，國會就必須照單全收。

許宇甄指出，今年度總預算經立法院審議後歲入增加6020億元，加上財政部重新估算增加828億元稅課收入，合計新增財源達6848億元；行政院選擇透過追加預算，支出其中6076億元，就必須清楚交代每一筆錢為何現在非花不可、原預算為何沒有編列，以及是否存在重複編列，或政策失誤後再拿納稅錢填補的問題。

許宇甄強調，至於國民黨團針對民生需求所提出的政策與特別條例，自有其法律程序與政策討論，不能和行政院追加預算混為一談。明年度總預算同樣會依照正常程序實質審查，黨團的態度是人民需要的經費不會故意阻擋，但行政院也別把「急迫」當成免審通行證。每一塊錢都是人民的錢，該說明的要說明、該把關的就要把關。