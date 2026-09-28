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立院法制局建議立院增設審計署？鍾佳濱：應下調修憲門檻再廢考監

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱。圖／聯合報系資料照
民進黨立委鍾佳濱。圖／聯合報系資料照

立法院明天將舉行監察院正副院長及監察委員人事同意權記名投票，藍白陣營不排除全面封殺，實質廢院。民進黨立委鍾佳濱今天說，憲法規範審計權仍是監察院權責，藍白以為杯葛監委人事同意權，監察院就自然作廢，讓審計權回到立法院，「門都沒有」，他主張朝野應共同下修修憲門檻，將監察權回立法權，再將考試院、監察院送入歷史才是正辦。

鍾佳濱指出，其實朝野各政黨對於要不要廢除監察院早有共識，國、眾兩黨也認為監察權應回歸立法權，而廢監察院、考試院，早就是民進黨一貫主張，只是如何做到？立法院法制局又拋出了新的想法，說要在立法院設審計署。

鍾佳濱表示，藍白認為廢監察院跟拆房子一樣，打掉一樓，其他樓層通通會垮，在野以為讓廢止監委人事同意權，監察院自然作廢、審計權會回到立法院，門都沒有；廢監察院是重塑憲政機關秩序，更像蓋房子，不蓋二樓就沒辦法往上蓋，因此廢監察院應按照修憲程序走。

鍾佳濱說，中華民國憲法第90條規範，監察院是我國最高的監察機關，握有同意權、彈劾權、糾舉權及審計權；憲法增修條文第7條，已將同意權劃給國民大會，又回歸到立法院。彈劾權當中對總統的彈劾，也回歸由立法院提出，由司法院憲法法庭審理，剩下審計權、糾舉權。

他表示，目前藍白杯葛、抵制監委的人事同意權，可想而知，會回歸到前總統陳水扁任內的情況，監察院會因為沒有監察委員通過同意權的任命而空轉。

鍾佳濱說，審計權在憲法增修條文第7條當中，仍然屬於監察院。藍白認為要廢監察院，審計權就能順理成章地拿回來，並非如此；一個銀行不會因為銀行經理開除門口保全，就可以把保全身上的鑰匙通通收歸己有。同樣的，目前審計權並不屬於立法院，而是屬於監察院。

鍾佳濱指出，奉勸在野黨如果真有共識要廢監察員、考試院，請依照修憲程序修改憲法的增修條文。但因修憲門檻很高，呼籲朝野共同下修修憲門檻，再同將監察權回歸到立法權，將考試院跟監察院送入歷史，這才是正辦。

鍾佳濱 修憲 立委 考試院 監察院 憲法

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