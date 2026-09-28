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影／蔣萬安同框洪秀柱 柱柱姐悄悄話叮嚀「要沉著應對、加油」

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，會前接受媒體記者聯訪，針對時事進行回應。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，會前接受媒體記者聯訪，針對時事進行回應。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安今天出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，會前接受媒體記者聯訪，針對時事進行回應。隨後進入會場，與國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、苗栗縣長鍾東錦、議長戴錫欽等人等人同場。蔣萬安一到場，現場凍蒜聲不斷，原蔣座位被排在吳伯雄右手邊，馬上被主持人點名，稱洪秀柱堅持蔣萬安坐到柱柱姐旁邊。

蔣萬安難得與洪秀柱同場，兩人似乎講不少悄悄話，媒體事後問兩人講了什麼？是否有耳提面命一下？洪秀柱笑稱，「就叫他（蔣萬安）加油，不僅要拜託我，要拜託很多人。」

面對民進黨北市長參選人沈伯洋是否掀「洋流」？洪秀柱表示，所謂的洋流是對沈伯洋好奇，「他口才很好，就可能會吸引到一些年輕人，很會製造話題，而且很會挑毛病。」

被問到是否對蔣萬安有信心？洪秀柱表示，我還是很有信心，相信台北市民都比較有智慧，不是隨便一個人出來呼喊兩句「博眼球、引人注意，就把人家忘掉」，但是對蔣萬安有信心，不代表要忽視洋流的危機。

不過洪秀柱也為蔣萬安抱不平，表示「選舉，你搞人家什麼什麼人家身份DNA什麼關係呢？」民進黨會類似製造這種問題，會搞亂候選人真正要競選的一個主題，是選這個人，有什麼政績才重要，所以她有跟蔣萬安講，「就是要沈著應對，就是要加油。」

今天是連假最後一天，今天的中秋聯歡會場面熱烈，蔣萬安致詞完，也逐桌敬酒，現場凍蒜聲不斷。

台北市長蔣萬安（左）今天出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，蔣萬安一入會場，現場凍蒜聲不斷，他也一一握手致意。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，蔣萬安一入會場，現場凍蒜聲不斷，他也一一握手致意。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安（右）今天出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，與國民黨前主席洪秀柱同台，兩人似乎講不少悄悄話。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，與國民黨前主席洪秀柱同台，兩人似乎講不少悄悄話。記者許正宏／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 洪秀柱 戴錫欽

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