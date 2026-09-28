影／柯志恩旗山提吃屏東香蕉 王金平：候選人回答問題都要謹慎

今天是教師節，台北論壇基金會舉辦「2026教育行動論壇活動」，邀集立法院前院長王金平等人出席活動對話，會前王金平接受媒體記者聯訪，針對國民黨高雄市長參選人柯志恩日前在旗山出席活動，卻說出「屏東香蕉比較好吃」引發網友質疑「不挺在地」，對此，王金平再表示：「各種問題的回答，當一個候選人都要評估以後很小心再做回答」，並說「反正在高雄選舉就要為高雄的好處講話」。

另外蔣萬安、蘇巧慧立院簡歷爭議，王金平則表示，他在任內沒有經手過，但也認為大家未來在學歷、經歷上的資料可以再更為謹慎一點、嚴謹一點。

「2026 教育行動論壇活動」邀集立法院前院長王金平、衛理女中校長徐建國、台北科技大學師資培育中心主任傅遠智，從教育現場、公共政策、國民教育與技職教育等不同面向展開對話，共同思考台灣教育未來的方向。

面對師資荒、教師管教等議題，王金平呼籲賴總統應履行承諾召開「第九次全國教育會議」，將AI與數位教育、師資培育等問題納入討論；並提出師資培育修正方向，包括缺乏科目教師加給、開放具大學教師資格者轉換中小學教師證、先考取教師職位再受培訓等。

「2026教育行動論壇活動」台北論壇基金會董事長蘇宏達（左一）邀集立法院前院長王金平（右二）、衛理女中校長徐建國（左二）、台北科技大學師資培育中心主任傅遠智（左一），從教育現場、公共政策、國民教育與技職教育等不同面向展開對話，共同思考台灣教育未來的方向。記者許正宏／攝影