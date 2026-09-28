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政院喊話立院速審2預算案 民眾黨團：嚴審不符要件、夾帶偷渡項目

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召陳昭姿。聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團副總召陳昭姿。聯合報系資料照

立法院新會期明天開議，行政院喊話速審今年度追加預算、明年度總預算，民眾黨立法院黨團副總召陳昭姿表示，對於不符合追加要件、想要夾帶偷渡闖關的預算，民眾黨團絕對嚴格審查，光是要給中油增資2338億元，請問到底符合哪一項追加預算要件？

面對立法院新會期開議在即，行政院推出40項優先法案，另外還有今年度追加預算案、明年度總預算案等，國民黨團則是力推普發現金2萬元。據了解，行政院期盼攸關穩定民生物價、電價及國防武器購置的今年度追加預算案優先獲得朝野黨團支持。

陳昭姿今天受訪時表示，針對行政院提出追加預算案，只要是合理的民生社福預算，民眾黨團絕對會支持；對於不符合「預算法」第79條追加要件、想要夾帶偷渡闖關的預算，民眾黨團絕對會嚴格審查。

陳昭姿指出，行政院要給中油增資2338億元，理由竟然是「自109年度起已連續6年營運虧損」，民眾黨團要請問行政院長卓榮泰，到底符合追加預算的哪一個要件？此外，中油連續虧損6年突然要在今年追加預算，請問這又算是哪一種「重大事故」？

陳昭姿批評，行政院寧願把近4成追加預算拿去填補中油錢坑，對於立法院三讀通過的警消退休金與軍人待遇提升，行政院至今卻堅持不編列，這是將出生入死的軍警消心至於何地？

預算 偷渡 民眾黨團

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