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爭取年輕人支持認同 國民黨提供平台耕耘青年世代

中央社／ 台北28日電

國民黨近年積極推動青年耕耘與世代交流，近期啟動「2026青年行動三部曲」計畫，號召青年參與公共事務與返鄉投票；國民黨將持續透過青年研習營、兩岸或國際交流等活動，與青年世代拉近距離，並提供年輕人更多機會，爭取更多認同。

國民黨近年持續經營青年族群，爭取青年世代認同這家「百年老店」，從朱立倫當黨主席時，便透過組織改造成立KMT STUDIO，結合青年部、青年團等單位。當時朱立倫認為，以新的理念、觀念、做法，透過數位、網路及各種管道，讓年輕人了解國民黨及相互溝通，並加入國民黨。

朱立倫在任期中，致力於青年招募及黨年輕化，包括透過各種訓練課程、實習計畫與國際參訪，提供年輕人更多機會。黨內人士指出，朱立倫擔任黨主席時期，給予年輕人許多空間，包括擔任黨務要職，參與媒體宣傳，以及投入公職等，提供不少年輕人在公共領域上發展空間。

鄭麗文接任黨主席後，同樣也致力於青年族群經營，鄭麗文親自擔任革實院院長，投入青年培育，鄭麗文也常安排與青年交流，直接面對面回應年輕人疑問。她日前到政治大學演講，與在場學生暢談台灣政局現狀、在野黨合作等議題。

同時，國民黨青年部也透過不斷舉辦交流活動，拉近與年輕人距離。青年部主任李昶志表示，青年部透過舉辦陀螺比賽等團康活動，或是相關研習營隊，吸引青年目光，透過各式交流，讓更多年輕人了解、認同國民黨；青年部也透過兩岸交流活動，拉近兩岸青年情感，降低彼此間誤解。

年底九合一選舉，青年選票被視為重中之重，各陣營皆積極爭取。國民黨青年事務發展委員會近日宣布，啟動「2026青年行動三部曲」計畫，由主委連勝武領軍，結合超過300名青年組成「K棒行動陣線」，各自回到家鄉盤點問題、提出政策解方，同時號召青年返鄉投票。

連勝武強調，青年就是要有衝破現狀的動能，也要接下前人累積的基礎，承擔改造家鄉、改變台灣的責任。接下來K棒行動陣線成員將回到家鄉，盤點地方問題、傾聽基層聲音，提出解方。

黨內人士指出，雖然透過藍白合，能夠爭取白營小草支持，但藍營在青年選票偏弱狀態下，仍要靠自身努力，爭取更多青年支持，因此必須擴大青年對國民黨各參選人認同。

李昶志說，盼透過「2026青年行動三部曲」計畫，蒐集青年族群關心的議題，轉化為參選人政見，唯有讓地方政見可執行與檢驗，才能讓青年看見投票意義，並藉由議題拓展，吸引年輕選票。

年輕人 青年 國民黨

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