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創黨40周年 蔡其昌林飛帆在綠網路節目談「年輕人為何支持民進黨」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
今天是民進黨創黨40周年，民進黨網路節目「爸媽叫我不要談政治」釋出新集數，提及年輕人為什麼要支持民進黨。圖／民進黨提供
今天是民進黨創黨40周年，民進黨網路節目「爸媽叫我不要談政治」釋出新集數，提及年輕人為什麼要支持民進黨。圖／民進黨提供

今天是民進黨創黨40周年，民進黨網路節目「爸媽叫我不要談政治」釋出新集數，引用社會科學「APC模型」，列舉客觀客觀經濟與社會指標，影片特別邀請「野百合世代」的民進黨立院黨團總召蔡其昌、嘉義縣長翁章梁，以及「太陽花世代」的國安會副秘書長林飛帆，全面解構年輕人為何要支持民進黨。

節目一開始，蔡其昌與翁章梁以資深從政者與地方首長的視角，分享當年加入民進黨的初衷。蔡其昌坦言，「當年加入國民黨是有一點丟臉的事，國民黨一黨獨大時，白色恐怖、戒嚴都讓人非常反感，有理想、熱忱的年輕人，很自然的就會選擇民進黨」；翁章梁也分享，在當年的時空背景下，台灣人有台灣人的悲哀，而民進黨是在追求民主、自由的背景下成長，更是確定了台灣主權的政黨。

針對外界提及綠營年輕選民流失，節目深入爬梳近十年民調趨勢指出，指各年齡層對政黨的好惡變化走向其實一致，且越年輕的族群對民進黨的好感度落差依然顯著。

節目進一步引入社會科學的「APC模型」（年齡、年代、世代效應）剖析，指出20至29歲的青年世代在成長過程中，民進黨執政早已是政治常態，年輕人對政治的理解，已從上一代的「藍綠誰更好」，轉變為「執政黨做得好不好」。當在野黨刻意操作民粹、放大生活焦慮，甚至鼓吹「所有政府都很爛」時，容易導致青年「政治效能感」低落，產生政治冷感的錯覺。

對於在野質疑「台灣整體生活變差」等質疑，列舉客觀客觀經濟與社會指標，包括近年來犯罪率下降、停電次數減少，且每人實質可支配所得大幅成長等。

節目後段，林飛帆在專訪中分享台灣近十年來的變化與差異。林指出，十年前年輕世代對台灣並沒有希望感，國際甚至傳出了「say goodbye to Taiwan」，但台灣人並沒有放棄，2014 年太陽花學運是年輕世代決定為自己的未來而站出來行動，而 2016 年民進黨執政以來，不只重新開啟台灣與世界的關係，也穩定讓台灣各項數據提升。

林飛帆指出，「在民進黨執政的這十年，我們期待的從來都不是讓一群人站得更高，而是讓每一個台灣人能夠同樣在穩固的利基點上站得更穩」。

林飛帆 蔡其昌 民進黨

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