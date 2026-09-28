民眾黨團聚焦11項民生法案 喊話綠委角逐縣市首長選舉推動改革

立法院新會期明天開議，民眾黨立法院黨團推出多項民生法案，聚焦顧民生、安交通、救生育、要尊嚴等四大主軸，包括修法擴大租屋、育兒等減稅措施，修法提高老農津貼為每月新台幣1萬5000元、明定老人健保全面由中央補助，要求投入年底選戰的民進黨立委推動相關改革。

行政院在立法院新會期提出40項優先法案，以及追加預算案與明年總預算案，國民黨立法院黨團力推普發現金2萬元。民眾黨團已公布優先法案，包括所得稅法、老人福利法、老年農民福利津貼暫行條例、中央政府機關總員額法、道路交通管理處罰條例、性別平等工作法、就業保險法、人工生殖法、尊嚴善終法、學校午餐及飲食教育條例、電子競技運動發展基本法等11項優先法案。

民眾黨團所提優先法案，涵蓋修正所得稅法擴大租屋、育兒等減稅措施；老年農民福利津貼暫行條例將老農津貼從8110元提高到1萬5000元，老人福利法明定老人健保全面由中央補助。

另外提出性別平等工作法、就業保險法部分條文修正草案，透過增加親職假、家庭照顧假津貼、彈性工時，產假增加為14周，營造友善職場育兒，同時希望修正人工生殖法，將代理孕母法制化，藉此杜絕黑市亂象。

民眾黨團副總召陳昭姿表示，政治要落實在人民生活的每一天，很多重要民生法案早已提案，但是過去遭受很大的阻力，被執政黨批評得一無是處；結果現在到了選舉年，民進黨態度180度大轉變，開始跟風跟割稻尾，希望執政黨就事論事，不要再雙標，趕快認真做事。