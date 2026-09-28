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立院新會期明開議／卓榮泰施政報告能順利？藍白撂話：別再官樣文章
第11屆立法院第6會期明天開議，行政院長卓榮泰將率各部會首長赴立法院進行施政報告。國民黨立委游顥表示，會讓卓榮泰上台報告，但不代表在野黨會放鬆監督，將嚴格質詢、要求正面回應民眾關切；民眾黨團總召陳清龍則要求卓榮泰別只照稿念「官樣文章」，應說明法律執行、預算解凍及軍警消待遇等爭議。
立法院長韓國瑜今年6月召集朝野黨團協商，各黨團同意定於9月29日舉行第11屆第6會期第1次會議，當天將邀請卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告，隨後進行監察院人事同意權案記名投票表決。
對於開議日卓榮泰是否能順利上台報告，游顥表示，讓卓院長上台報告，就是讓行政院到國會把施政講清楚、接受檢驗。施政報告可以進行，不代表在野黨會放鬆監督。卓院長應該正面回答民眾關心的問題，在野黨也會嚴格質詢，但希望院長不要再避重就輕，模糊焦點，顧左右而言他。
陳清龍表示，卓榮泰與其來立法院照稿念官樣文章，不如先好好解釋幾項人民關心的問題，包括立法院三讀通過的法律，行政院為什麼至今拒不執行？立法院決議凍結的預算，為什麼未達解凍條件就恣意動支？軍警消的待遇調整到底什麼時候才要依法補發？
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