立法院新會期／國民黨團列優先法案40項 老農津貼1萬5、老人免健保費

立法院新會期明天開議，據了解，國民黨立法院黨團列出40項優先法案，提出普發現金2萬元全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案、老農津貼加碼至1萬5000元、65歲以上老人免健保等法案，以及營養午餐專法與重懲黑心毒油業者的食品衛生管理法修正草案。

國民黨團明天上午舉行立法實務研討會，討論立法院新會期優先法案。據了解，為年底地方大選，除了審查明年總預算與今年的追加預算外，國民黨團優先法案主攻民生利多，包括普發現金2萬元、老年農民福利津貼暫行條例修正草案，將老農津貼加碼至1萬5000元，65歲以上老人免健保的老人福利法修正草案。

為強化食品業者自主管理、保障國人飲食安全，國民黨團提出食品安全衛生管理法修正草案，食品業者故意隱匿未通報，將重懲黑心業者，令其歇業；推動學校營養午餐法草案，建立全國一致的學校午餐制度。

國民黨團總召傅崐萁在中秋節提出普發現金2萬元，據了解，國民黨團將提出全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案，由於今年經濟成長強勁，受惠人工智慧、半導體及資訊產業快速發展經濟與財政成果將與全民共享，普發全民每人2萬元，發放日期必須在特別預算生效後三個月內發放完畢。