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沒監委協查研究費照發 賴士葆：兩個月花500萬全院打蔣
監察院8月1日起進入空窗期，全體職員仍領取每月4000元至8000元協查研究費。國民黨立委賴士葆表示，監察院這兩個月最忙的，就是忙著查台北市長蔣萬安的兒子，花近500萬全院上下一起研究，究竟是虛領浮報，還是全院打蔣，監察院得說清楚講明白。
監察院職工協查研究費行之多年，發給對象涵蓋職員、技工工友及駐衛警察等人員，每月均可領取4000元至8000元，一年約發放3000萬元左右，雖然今年8月監察院已經沒有任何一位監委、無案可查的空窗期，當月仍發放約244萬元。
賴士葆說，監察院沒有監委，沒有查案，整個監察院從技工、工友到駐衛警，全部領職工協查研究費，8月到9月共領去近500萬元人民納稅錢，這兩個月監察院最忙的，就是忙著查蔣萬安的兒子，花500萬全院上下一起研究，究竟是虛領浮報，還是全院打蔣，監察院得說清楚講明白
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