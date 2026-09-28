立院新會期明開議／羅智強嘆史上最糟教權處境 將力推2大修法護教權

今天適逢教師節，國民黨立委羅智強表示，立法院新會期明（29日）開議，新會期將持續推動教育改革，除要求修正「教師法」，比照日韓強化教權保障，也將力推「學校午餐及飲食教育條例草案」（營養午餐專法），並說民眾黨也將營養午餐專法列為新會期優先法案，藍白將共同推動完成「最後一哩路」。

羅智強表示，今年的教師節，老師們心中更多感慨，因為正在承受堪稱史上最糟的教權處境，但教育部卻仍無有效作為，甚至顢頇卻步、假裝沒問題。他指出，去年到現在，他持續提出盤點真實缺額、師資培育質量、教權保護制度、待遇提升、行政減量等6大改革。盤點、津貼和人力用行政命令可更劍及履及，師資政策則需政府深入研究評估，而教權保護制度則亟需修法，因為教育部曾答應了還跳票，欠老師一個公道。

羅智強說，上會期他質詢時提出比照日本、韓國修法保護教權，教育部次長張廖萬堅答詢答應要提出「教師法修正草案」、專章處理。結果一個月後教育部卻回文給他，推翻修法承諾，說暫不另訂教權法規，連比照日本設置學校律師的承諾，也一樣不做了。

羅智強強調，日、韓早在2020年就開始修教權專法，他都一一提給教育部參考，日本法規明定設置學校律師，連年增加預算；韓國有訂「教權四法」，於「教師地位提升與教育活動保護特別法」中，特別增訂侵害教育活動的定義。也就是說，日韓都有現成的制度法條可以參照，甚至我國的教師法裡可以直接增訂專章，但教育部卻連提出草案都不願意，官員在國會承諾了還反悔，一定會持續要求修法。

羅智強指出，另個推動重點是營養午餐專法，「學校午餐及飲食教育條例草案」上會期國民黨已完成黨內共識的整合版，也已經初審完送出教文委員會，但有10條關鍵條文待朝野協商，這案民眾黨也列為新會期優先法案，會一起推動最後一哩路，讓全國孩子都能吃得健康、吃得安心。他個人主張新會期的法案要聚焦在民生，具體則要等29日黨團大會討論拍板後，會有更多明確的法案推出。