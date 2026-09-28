賴清德出席中科院民雄院區啟用 喊話立院通過600億國防追加預算
台灣無人機產業持續發展，中科院在嘉義縣民雄鄉打造航太園區，東側院區歷時3年完工，賴清德總統今天參加啟用典禮，視察中大型無人機系統整合測試棚廠，同時為西側無人機產業園區動土，呼籲立法院盡速通過國防追加預算600億元，推動國內無人機產業發展。
賴清德說，東側院區由中科院投入逾11億元，建置無人機系統整合測試棚廠、研發設施及研發大樓，負責軍規無人機研發、測試、試驗及產製任務；西側產業園區由中央投入近69億元，預計2028年完工，規畫生產廠房、試驗設備、試飛場及研發空間，開放國內外相關產業進駐。
賴清德說，前總統蔡英文2022年為亞創中心揭牌，2023年民雄院區動土，今天他接棒完成民雄院區啟用及產業園區開工，隨著國際情勢變化，從烏克蘭戰場到印太區域安全，無人系統已成為現代防衛重要戰力，台灣擁有世界級半導體以及資通訊實力，以及深厚精密製造基礎。
賴清德指出，台灣具備半導體、資通訊及精密製造優勢，去年無人機產值達129億元，是前一年的2.5倍以上，目前已有超過267家業者投入研發製造，經濟部2025年至2030年將投入442億元，強化無人機產業發展，協助穩定需求、支持研發、擴大量產並協助取得國際認證。
賴清德也說，希望立法院支持國防追加預算600億元，讓國防部順利與國內業者採購，推動無人機產業自主發展，現在台灣無人機產業發展「萬事俱備，只欠東風」，東風要靠立法院協助，共同打造更安全、更有韌性的無人機供應鏈，為印太區域的和平穩定提供堅實支撐。
此外，賴清德恭喜嘉義縣喜事不斷，國科會昨天發布，嘉科二期擴建面積192.8公頃，將進駐先進半導體產業、人工智慧產業、矽光子產業、量子運算產業，以及世代通訊5G、6G產業，希望未來嘉義縣市首長合作，創造嘉義進步繁榮，扛起台灣安全跟先進產業發展。
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