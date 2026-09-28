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立院新會期明開議／監委同意權投票成焦點 藍白黨團不排除全面封殺

聯合報／ 記者林銘翰詹宜庭／台北即時報導
立法院新會期明天開議，屆時將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，隨後進行監察院人事同意權案記名投票表決。本報資料照片
立法院新會期明天開議，屆時將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，隨後進行監察院人事同意權案記名投票表決。本報資料照片

立法院新會期明天開議，屆時將邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，隨後進行監察院人事同意權案記名投票表決。針對監察院人事同意權案，國民黨團並未預設投票結果，僅說將會從嚴審查嚴格把關；民眾黨團則表示，會逐一檢視所有監委被提名人，但強調「廢除監察院」的主張沒有變過。

立法院長韓國瑜今年6月召集朝野黨團協商，各黨團同意定於9月29日舉行第11屆第6會期第1次會議，當天將邀請卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告，隨後進行監察院人事同意權案記名投票表決，投票時間為1小時30分。

本報針對監察委員表現進行調查報導，儘管第六屆查案監委人數明顯較前兩屆多，然而個別監委表現上呈現極大落差，還有利用委託調查、掛名查案方式灌水的嫌疑，監察院副院長被提名人王榮璋更在參與調查報告、糾正案和彈劾案等多項表現墊底。

針對監察院人事同意權案記名投票，國民黨立法院黨團書記長許宇甄說，國民黨團明天將在黨團大會討論並凝聚共識，目前不預設最後投票結果，但是有一個原則非常清楚，就是一定從嚴審查、嚴格把關，絕對不會讓任何不適任的人選擔任監察委員，這是立法院的憲政職責，也是國會對人民最基本的責任。

許宇甄表示，就監察院近年來的表現，國民黨團有非常多質疑，外界也長期批評監察院面對不同政黨、不同案件時，監督力道存在落差。這次審查不會看頭銜漂不漂亮，也不會因為任何政治壓力降低標準，而是要檢視每一位被提名人的資格、專業、操守及過往言行，包括能否真正做到超越黨派並獨立行使職權。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，監察院早就沒有存在的必要，不僅淪為民進黨追殺政敵的工具，幾位監委查案表現其差無比，現在竟然還被提名續任，「請問賴清德總統，監察院是養老院嗎？」至於本次具體投票意向，民眾黨團將逐一檢視所有被提名人，相關立場會再向人民完整說明。

民眾黨立法院黨團副總召陳昭姿表示，民眾黨團廢除監察院的主張始終不變，立法院已經成立修憲委員會，任何修憲方案都可在此平台討論、尋求共識；尤其廢除監察院是民進黨的長期主張，前總統蔡英文、賴清德總統也都曾經做出承諾，民進黨不要執政後就背棄承諾，把監察院當成東廠。

藍白 投票 監委

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