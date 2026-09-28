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教師節提教師困境 朱立倫：待遇要合理、人力要補足、減少行政工作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。聯合報系資料照
國民黨前主席朱立倫。聯合報系資料照

今天教師節，曾在大學教書的國民黨前主席朱立倫透過臉書指出，教師節不能只說「老師辛苦了」，呼籲教師待遇要合理，缺的人力要補足，重複的行政工作要減少；處理校園爭議，也要守住學生權益與教師專業，讓學校有能力解決問題，不是任由信任一點一點流失。

朱立倫指出，這些年他當過教授、立委、縣長、行政院副院長、市長，也擔任過黨主席。但在這麼多稱呼裡，他最喜歡的，始終是「朱老師」。從過去在紐約到回臺大教書，到現在與風向株式會社的年輕朋友一起投入公共事務，他一直覺得，當老師最開心的事，是看見年輕人找到自己的方向，做出比想像中更精彩的事。

朱立倫表示，工作室裡有許多年輕朋友，對台灣的公共事務，對民主改革充滿熱忱。他們有想法，也肯付出。他希望給他們舞台與機會，讓他們勇敢嘗試、發光發熱；也真心為他們的每一步成長感到驕傲。這份驕傲，就是他一直以當老師為榮的主因。

朱立倫說，也因為珍惜教育的這份工作，教師節這一天，他更想問：為什麼很多年輕人不想投身教育，不願走進教室？為什麼許多熱愛教學的老師，卻難以安心教學，紛紛選擇離開。

他提到，韓劇「鐵拳教育」讓許多人看得痛快。但戲劇裡有人替老師出頭，現實中的老師遇到困難時，誰替他們撐腰？我們不需要戲劇裡的鐵拳，但需要的是一套真正能保護學生、也能支持老師的制度。這些劇情內容都折射出台灣校園面臨「校事會議濫訴」、「防衛性教學」與教權失落的深層焦慮。

朱立倫說，教育鐘擺的擺盪過度，尤其是「校事會議」近年已成為基層教師最大的集體焦慮來源，甚至有教團統計指出：校事會議投訴案最終成案解聘的僅約2.3%，其餘近98%的案件卻讓無數認真教學的老師經歷數個月折磨，演變成嚴重的「校園濫訴」與行政內耗。

朱立倫說，這些都只是老師面對的教育現場困境的冰山一角。教師節不能只說「老師辛苦了」，呼籲教師待遇要合理，缺的人力要補足，重複的行政工作要減少；處理校園爭議，也要守住學生權益與教師專業，讓學校有能力解決問題，而不是任由信任一點一點流失，這是真正的國安危機。要讓有熱忱的朋友願意走進教室，讓正在努力教學的朋友能安心留下，孩子才能擁有穩定的學習環境。

教師節 朱立倫 人力 教師 國民黨

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